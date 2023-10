Voti e pagelle Verona-Napoli 1-3: la doppietta di Kvara riporta i tre punti al Napoli, gialloblù ancora in crisi

Voti e pagelle Verona-Napoli 1-3: gli azzurri vincono con la rete di Politano e la doppietta di Kvara. Il gol di Lazovic per i gialloblù.

Il Napoli ritorna in campionato con la trasferta di Verona e cerca di dare un senso al proprio cammino dopo il brutto KO della scorsa giornata contro la Fiorentina. Di fronte ha il Verona di Baroni che è in crisi totale e non ha mai vinto dopo i successi delle prime due giornate di campionato. Gli azzurri scendono in campo senza la punta Osimhen così come anche Anguissa.

I padroni di casa partano subito forte con Dawidowicz che impegna subito Meret così come anche Hongla poi, però, la palla passa solo al Napoli. La squadra di Rudi Garcia sembra indemoniata e riesce subito a trovare il gol con Politano che, lasciato completamente solo, batte Montipò e sblocca immediatamente la partita.

La squadra di Baroni è completamente in bambola, colpita dall’inizio sprint dei propri avversari che vanno vicinissimo al raddoppio in diverse occasioni. Devono passare solamente pochi minuti e gli azzurri trovano anche il 2-0 con un super Kvaratskhelia che batte il palo non coperto dal portiere e punisce il Verona ma non mancano le scintille con i calciatori del Verona che interrompono l’esultanza del georgiano.

Nella ripresa il Napoli non si ferma e sempre Kvara trova la sua doppietta personale e il terzo gol. Il Verona, però, sembra avere un approccio totalmente diverso tanto che, un errore difensivo degli azzurri, porta alla rete di Lazovic che dimezza lo svantaggio ma non basta perché il Napoli vince e ritorna coi tre punti dal Bentegodi.

Pagelle Verona

Migliori

Dawidowicz 6

I primi minuti di partita sono davvero di fuoco tanto che, su calcio d’angolo, deve costringere Meret già alla prima parata. Si fa vedere sempre in avanti e in ogni angolo del campo.

Peggiori

Doig 4

Giornata super difficile per il calciatore rossoblù con Politano che fa praticamente quello che vuole con lui. Responsabile sul primo gol del Napoli.

Faraoni 5

Tanta fatica nel marcare un giocatore davvero instancabile come Kvara e non sempre riesce a farlo. Dopo il gol proprio del georgiano, va ad interrompere l’esultanza da parte degli azzurri. Si becca un giallo per nervosismo.

Pagelle Napoli

Migliori

Kvaratskhelia 8,5

Niente da fare, quando il georgiano è in campo non ce n’è per nessuno. Faraoni non è riuscito a tenergli testa e Kvara è stato più volte atterrato. Doppietta meritata. Finalmente ritrova il gol e il Napoli ha il suo arciere (come nella sua esultanza)

Cajuste 8

Garcia tira il coniglio dal suo cilindro. Dalla partita timida di Frosinone, per lo svedese una partita straordinaria. Dinamico, fluido e molto propositivo soprattutto davanti alla porta. Non sarà Anguissa ma non lo fa rimpiangere.

Politano 8

Oggi il reparto offensivo era davvero in forma. Dopo dei tiri davvero sbilenchi, l’ex Inter punisce Montipò ma non finisce qui la voglia è davvero tanta e continua ad essere propositivo. Non c’è Osimhen ma c’è lui.

Peggiori

Nessuno