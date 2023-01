Voti e pagelle Sampdoria-Napoli: Osimhen ed Elmas espugnano Marassi

Voti e pagelle Sampdoria Napoli. Gli azzurri vincono per 2-0 contro i blucerchiati con le reti di Osimhen ed Elmas.

In un clima triste per la scomparsa del grande Gianluca Vialli, la Sampdoria ospita il Napoli per la diciassettesima giornata di campionato. Il match parte subito alla grande per gli azzurri. Dopo neanche cinque minuti, Murru commette un fallo su Osimhen in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Politano, però, sbaglia dal dischetto. La squadra di Luciano Spalletti non demorde e continua a macinare campo. Infatti, riesce a sbloccare il punteggio con una rete di Osimhen.

La Sampdoria ci crede e cerca diverse incursioni che non impensieriscono molto Meret. Nella ripresa, il Napoli mantiene lo stesso approccio. Tante conclusioni nell’area di Audero ma manca la precisione in porta. La partita è in bilico fin quando non c’è un altro episodio chiave: fallo di mano di Vieira e altro penalti per gli ospiti.

Questa volta dal dischetto parte Elmas che non sbaglia e chiude la pratica a dieci minuti dal termine. Il Napoli risponde egregiamente alla sconfitta di San Siro contro l’Inter e prende i tre punti.

Peggiori Sampdoria

Rincon 4

Entrata killer, ed ingenua, su Osimhen. L’arbitro Abisso non ha il minimo dubbio: rosso diretto. Prima del fallo, decisamente impreciso su alcune uscite e ci mette troppa foga. Partita da dimenticare.

Murru 5

Il fallo su Anguissa, che causa il calcio di rigore, è decisamente di colore arancio ma se la cava con un semplice giallo. Per fortuna sua Politano sbaglierà dal dischetto. Mostra tutti i suoi limiti difensivi come centrale in una difesa a quattro.

Vieira 5

Fallo di mano davvero plateale sul tocco di palla di Elmas. L’arbitro concede un altro calcio di rigore che viene segnato da Elmas. Tanti errori anche in fase di non possesso.

Migliori Sampdoria

Audero 6,5

Ipnotizza Politano e riesce a parare il calcio di rigore, guadagnandosi l’applauso del pubblico. Il portiere blucerchiato riesce a neutralizzare anche altri tiri causati dall’attacco napoletano. Ci mette la mezza in diverse occasioni.

Nuytinck 6

L’ex Udinese si dimostra molto preciso in fase difensiva e riesce a neutralizzare più volte un colosso come Osimhen, anche se quest’ultimo lo dribbla in una sola occasione. Riesce nel suo operato anche nei confronti di Kvara. Un lavoro davvero egregio in difesa, lascia passare pochi palloni.

Peggiori Napoli

Nessuno

Migliori Napoli

Osimhen 7

Ritorna il nigeriano che ritrova subito il gol nel nuovo anno. Una sua zampata da goleador vero sblocca il match su un cross perfetto di Mario Rui. Gioca anche di grande furbizia, causando l’espulsione di Rincon dopo aver dribblato Nuytinck. Vero punto di riferimento.

Lobotka 6,5

Ordinato e preciso anche il centrocampista azzurro. Riesce a procurarsi il primo calcio di rigore e sfiora anche una rete con un tiro che va di poco al lato. Si fa ammonire per una palla persa. Spalletti decide di sostituirlo a scopo precauzionale.

Meret 6,5

Protagonista silenzioso ma efficace. In un momento di grande ottimismo per la Samp, il portiere ha dovuto neutralizzare la conclusione insidiosa prima di Gabbiadini e poi quella di Verre. Dopo l’espulsione, gli avversari arrivano poche volte dalle sue parti.