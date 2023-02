Voti e pagelle Sampdoria-Inter 0-0: nerazzurri inceppati

Una buona Samp ferma sul pari l’Inter; serata amara per Inzaghi

Nerazzurri ancora una volta incompiuti, nel momento di dare la sterzata decisiva al campionato e consolidare il secondo posto inciampicano nuovamente contro una “medio-piccola”. Grande mole di gioco prodotta per l’Inter che, tuttavia, non riesce ad essere concreta sotto porta. Una Sampdoria ordinata tiene botta alle ripetute azioni nerazzurre e ottiene un punto che, se pur non smuove più di tanto la classifica, porta morale per il proseguo.

La produzione di gioco è tanta ma la poca cattiveria e, probabilmente, la mancanza di alternative tattiche al 3-5-2 portano i nerazzurri e inciampare su sé stessi. Dall’altra parte lo scherzetto del grande ex Dejan ha avuto effetto, un punto d’orato in attesa di quelli “pesanti”.

Migliori e Peggiori Sampdoria

MIGLIORI

Nuytinck 8: semplicemente perfetto, non sbaglia un intervento.

Audero 7: nel momento decisivo sfodera una parata vitale su Acerbi.

Murillo 7: tiene botta senza temere le incursioni nerazzurre.

Sabiri 6,5: entra bene, portando un pressing molto fastidioso per la manovra nerazzurra.

PEGGIORI

Djuricic 5,5: poche idee in fase di possesso.

Gabbiadini 5,5: gira a vuoto, portando un pressing sterile.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Calhanoglu 6,5: con lui in regia la squadra sempre possa andare a mille; ogni pallone viene gestito con estrema sapienza.

PEGGIORI

Lautaro 5: primo giro a vuoto post mondiale, troppe le occasioni sprecate.

Dumfries 5: si mormora sia entrato al posto di Darmian, rimane più di qualche dubbio che non sia rimasto in panca.

Dimarco 5,5: uno con i suoi piedi non può sprecare certe occasioni.

Brozovic 5,5: entra per dare nuova linfa alla manovra dei suoi, inspiegabilmente sembra invece che il meccanismo si inceppi.

Gosens 5,5: spento e timoroso.