Voti e Pagelle Salernitana-Inter 0-5: continua la marcia nerazzurra

Altro giro, altra corsa, altra vittoria per la squadra di mister Simone Inzaghi; l’Inter schianta con un netto zero a cinque la Salernitana e continua il suo cammino verso la seconda stella. Partita gestita in modo sublime dai nerazzurri che accelerano e decelerano a loro piacimento, la squadra campana non può far altro che guardare e attendere che termini la tempesta. Match che si sblocca al minuto 11 da calcio d’angolo grazie all’incornata di Ivan Perisic, dopo circa 20 minuti dal primo goal ci pensa Dumfries a firmare il raddoppio. Secondo tempo che segue lo stesso copione del primo con le reti in ordine di Sanchez, Lautaro e Gagliardini. Inter che si porta così momentaneamente a più quattro dalla seconda in classifica in attesa del match di domani, Atalanta-Roma, e di domenica, Milan-Napoli.

Migliori e Peggiori Salernitana

MIGLIORI

Ribery 6: il suo talento lo conosciamo tutti, per questo Salerno si aggrappa a lui per una salvezza che al momento sembra utopia. Commentare la partita di questa sera non avrebbe molto senso, merita però la sufficienza poiché è l’unico che cerca in qualche modo di creare qualcosa.

PEGGIORI

Gagliolo 4: che non sia serata per lui lo si capisce subito, pronti via e sul giro palla sbaglia un passaggio elementare. Il proseguo di serata è ancora peggio.

Gyomber 4,5: come tutta la difesa granata non trova mai un riferimento nella coppia d’attacco nerazzurra, che spesso prende la palla nella propria metà campo, così ad un certo punto decide di usare le maniere forti; peccato per lui che il giallo gli tarpi subito le ali e debba tornare a usare maniere più docili ma poco efficaci.

Coulibaly L. 4,5: troppa roba il centrocampo dell’Inter, non riesce a contenerli in fase difensiva e non riesce a gestire la palla in fase offensiva.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Perisic 7,5: giocatore totalmente ritrovato ed elemento imprescindibile per Simone Inzaghi. Perfetto in tutte e due le fasi, al momento non sbaglia un colpo: devastante.

Calhanoglu 7,5: gli aggettivi per definirlo sono ormai terminati; la sua prestazione è un mix di qualità e quantità. Sforna assist a ritmo di samba il che rende tutto ancora più divertente.

Dumfries 7: il tempo dell’adattamento sembra sia terminato. Il ragazzo comincia a dare garanzie importanti su quella fascia destra; certamente c’è ancora da lavorare ma potrebbe essere pronto anche per i big match, se così fosse ci sarà da divertirsi.

PEGGIORI

Nessuno.

