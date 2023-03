Voti e pagelle Porto-Inter 0-0: urlo nerazzurro

Pareggio, a reti bianche, pieno di gioia per i nerazzurri che dopo dodici anni ritornano ai quarti di Champions League

Match cattivo, sporco, rude. Una sfida all’ultimo sangue che vede gli uomini di Inzaghi trionfare dopo il doppio confronto. Il risultato di 0 a 0 rispecchia la battaglia del campo. Porto decisamente più aggressivo dell’andata, con un possesso palla continua cerca a più riprese il varco giusto, ma la difesa dell’Inter non molla un centimetro e riesce a mantenere la porta inviolata. Le uniche vere occasioni per i portoghesi arrivano solamente negli ultimi tre minuti di gara, ma un salvataggio di Dumfries sulla linea, una parata di Onana che butta la palla sul palo e una traversa sbarrano il passaggio agli uomini di Conceicao.

La rivincita di Inzaghi è servita; dopo le innumerevoli critiche degli ultimi giorni, il tecnico piacentino regala una super gioia ai propri tifosi e alla proprietà nerazzurra.

Migliori e Peggiori Porto

MIGLIORI

Uribe 6,5: presenza fisica e gestione ottimale del pallone.

Galeno 6,5: corre senza sosta per 90 minuti.

Sanusi 6,5: partita pulitissima, Dumfries annullato.

Marcano 6,5: contiene egregiamente Dzeko; tanto lavoro fisico.

PEGGIORI

Evanilson 5: apporto scandente e giocate prevedibili.

Taremi 5: l’unica occasione creata è in pieno recupero; per il resto viene ingabbiato dal trio di difesa nerazzurro.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Darmian 7,5: emozionate; gioca una partita a dir poco perfetta, cede solo alla stanchezza.

Onana 7: determinate; sfodera gli artigli quando la situazione diventa pericolosa.

Calhanoglu 7: regna a centrocampo; poco impegnato in fase di possesso, è cruciale l’apporto in fase di interdizione.

Acerbi 6,5: instancabile; non molla mai la presa e guida alla grande la linea difensiva.

Dimarco 6,5: spinta, sacrificio e umiltà; poco da aggiungere.

PEGGIORI

Lautaro 5,5: come sempre generosissimo; non riesce però a gestire in modo ottimale alcuni palloni “pesanti”.