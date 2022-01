Voti e pagelle Napoli-Salernitana 4-1: poker degli azzurri, granata sconfitti nel derby

Voti e pagelle di Napoli-Salernitana 4-1. Gli azzurri vincono con il gol di Juan Jesus e di Rrahmani. Insigne e Mertens segnano dal dischetto. Le pagelle del match.

Il Napoli non delude le aspettative e con un rotondo 4-1 batte la Salernitana. La partita sembrava essere tutta in discesa per i partenopei che aprono le marcature con una rete di Juan Jesus. La squadra di Luciano Spalletti ha il dominio assoluto del match ma gli ospiti riescono a trovare la rete del pari con Bonazzoli. Quando ormai sembra essere tutto finito, viene assegnato un rigore ad un secondo dal termine per Mertens che non sbaglia.

Nella ripresa non c’è stata storia. Una vera e proprio pioggia di gol per un Napoli che strapazza la Salernitana e supera, per adesso, il Milan in attesa del match contro i bianconeri.

Napoli-Salernitana, ventitreesima giornata Serie A 23-1-2022.

Pagelle Napoli

Migliori

Elmas 7,5

Il suo nome non compare tra quello dei marcatori ma il macedone ha realizzato una partita addir poco straordinaria. Macina chilometri e chilometri di campo fin quando, con una sua galoppata, non procura il fallo da rigore a pochi minuti dal fischio dell’intervallo. Elmas ha cercato in tutti i modi il gol personale ma non c’è riuscito. Questa è l’unica nota stonata di un giocatore che continua a stupire con le sue serpentine e che fa soffrire i difensori granata.

Zielinski 7

Oggi pomeriggio il polacco è diventato un vero assist man. L’assist al bacio è perfetto per Mertens da cui scaturirà il rigore del momentaneo 3-1. La voglia di segnare è sempre forte per lui che da centrocampo non sbaglia quasi mai. Eppure Belec è costretto più volte a metterci le mani. Quando Fabian Ruiz esce, il centrocampista rimane più sulla fase difensiva.

Juan Jesus 7

Il terzo tentativo è quello giusto. Il difensore brasiliano, alla fine, è riuscito a trovare la sua primissima rete in maglia azzurra dopo i gol sempre annullati e lo sfortunato autogol contro lo Spezia. Juan Jesus fa una partita perfetta anche perché gli attaccanti della Salernitana sono poco pericolosi, tranne per Bonazzoli che riesce comunque a contenere.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Salernitana

Migliore

Belec 6

Con una Salernitana completamente allo sbando, Belec è il migliore tra gli uomini di Stefano Colantuono. Il portiere granata deve metterci più di una pezza per contenere un Napoli straripante sia nel primo ma soprattutto nel secondo tempo. Vieta a Zielinski il gol del 5-1 e costringe il Napoli più volte al calcio d’angolo.

Peggiori

Veseli 4

Partita completamente da dimenticare per il difensore della Salernitana. Due falli, due rigori con la conseguente espulsione. Completamente distratto su ogni azione del Napoli. Si perde in continuazione Elmas che lo brucia sulla velocità in ogni azione.

Bodgan 4,5

Una partita sicuramente fisica per il croato ma con molti errori. Nel secondo tempo, tra frustrazione e stanchezza, il difensore granata sembrava quasi disorientato. Cerca di smuovere la situazione dopo il 4-1 ma la squadra è totalmente assente. Nel secondo tempo costretto ad uscire per i numerosi crampi.

Kechrida 5

L’unica azione degna di nota per il tunisino è l’assist a Bonazzoli in occasione del pareggio poi blackout totale. Con la rete del poker azzurro, il giocatore sparisce progressivamente, come tutta la squadra.

