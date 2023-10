Voti e pagelle Napoli-Real Madrid 2-3: la grinta degli azzurri non basta, Ancelotti esce vittorioso

Voti e pagelle Napoli-Real Madrid 2-3: gli azzurri ci mettono l’impegno ma non basta ad evitare la sconfitta.

Il Napoli ospita il Real Madrid per la seconda giornata di Champions League contro l’ex allenatore Carlo Ancelotti. In una bolgia azzurra, i padroni di casa sono sull’onda dell’entusiasmo e riesce anche a passare con Ostigard che incorna di nuovo di testa, dopo la stessa rete proprio la giornata scorsa contro il Lecce ma è un’emozione che dura poco.

Il Real si accende, su errore di Di Lorenzo, Vinicius parte e batte Meret per il pareggio. I Blancos sono galvanizzati e trovano anche il vantaggio con lo strepitoso Bellingham e doccia fredda per il Napoli che ci prova con Osimhen ma Kepa riesce a smorzare ogni conclusione da parte della squadra partenopea e va in vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa il Napoli sembra davvero un’altra squadra e affonda. Ci riesce, perché da un fallo di mano di Nacho, viene assegnato un calcio di rigore per gli azzurri. Dal dischetto Zielinski non sbaglia e fa 2-2, adesso i padroni di casa credono davvero di poter rimontare la partita ma nel momento migliore degli azzurri arriva la doccia fredda: un siluro di Valverde, deviazione sfortunata di Meret e 3-2 real.

La squadra di Rudi Garcia ci prova in tutti i modi a trovare il pareggio ma non ce la fa. I tre punti vanno al Real, con gli azzurri che possono ritenersi comunque soddisfatti nell’aver dato del filo da torcere a una delle squadre più forti di sempre.

Pagelle Napoli

Migliori

Zielinski 7

La sua eleganza lo contraddistingue sempre e si mette sempre in posizione avanzata. Freddissimo nel tirare il calcio di rigore, così come era già successo contro l’Udinese. Ovazione meritata da parte del pubblico.

Ostigaard 7

Adesso sembra averci preso gusto con i gol: stessa rete contro il Lecce, colpo di testa. Davvero molto ordinato in fase difensiva e nella ripresa è diventato anche un attaccante aggiunto. Bella scoperta per Rudi Garcia.

Peggiori

Meret 5

Una serata che difficilmente il portiere dimenticherà: il siluro di Valverde, la traversa, il pallone che colpisce la sua testa e autorete. Poteva fare qualcosa in più sul Bellingham. Notte da dimenticare.

Pagelle Real Madrid

Migliori

Vinicius 8

Altro pianeta, fuoriclasse. La difesa del Napoli è imbambolata dalla sua velocità e dalla sua tecnica, merito anche di un regalo di Di Lorenzo. Il vero enfant-prodige del Real Madrid.

Bellingham 8

Non è un caso che sia costato ben 103 milioni al Real, diventando uno degli acquisti più onerosi del club. Lui è il degno sostituto di Benzema, ha tutto: talento, tecnica e fuoriclasse. Trova anche la rete e i difensori azzurri fanno fatica a contenerlo.

Peggiori

Nessuno