Voti e pagelle Napoli-Lecce 1-1: gli azzurri fermati dai giallorossi grazie ad un eurogol di Colombo

Voti e pagelle Napoli-Lecce 1-1: al gol di Elmas risponde una grandissima rete di Colombo. Meret para anche un rigore.

Non una partita indimenticabile per il Napoli che ospitava il Lecce al Maradona. I giallorossi hanno saputo tenere testa ai partenopei tanto da procurargli qualche brivido. Viene assegnato, infatti, un rigore ai salentini che viene ribattuto due volte. Dopo che la prima volta la rete di Colombo era stata annullata, l’attaccante del Lecce ci riprova ma questa volta Meret lo ipnotizza.

Il Napoli va in vantaggio con una rete di Elmas ma la gioia non dura molto perché, pochi minuti dopo, proprio Colombo si vendica e realizza una rete straordinaria che batte il portiere partenopeo. Nella ripresa si rimane inchiodati sullo 1-1 fino al fischio finale. Delusione per la squadra di Luciano Spalletti mentre grandissima prestazione per i neopromossi.

Pagelle Napoli

Migliori

Meret 7

Il rigore parato ripaga di tutte le critiche che ha dovuto subire in questi anni. Si fa sempre trovare pronto e reattivo ma niente ha potuto davanti all’eurogol di Colombo. Sarà lui, alla fine, il portiere titolare.

Østigård 6,5

Buona la prima per il difensore norvegese. Partita non facile contro il buon attacco del Lecce ma nonostante tutto realizza ottimi cross ai propri attaccanti.. Ottimo il tiro preciso da centrocampo che impensierisce Falcone.

Peggiori

Ndombele 5

Il fallo che porta al rigore è davvero ingenuo ma, per sua fortuna, viene sbagliato. Questo errore grava su tutta la partita ma comunque cerca di fare il possibile per riprendersi. Condizione fisica decisamente da migliorare.

Raspadori 5

Non indimenticabile l’esordio in azzurro per l’ex attaccante del Sassuolo. Si fa vedere solo pochissime volte ma non riesce mai a trovare il giusto mordente. Dovrebbe fare il trequartista ma si muove più da seconda punta. Da rivedere la sua posizione.

Kim 5,5

Dopo la buona prestazione a Firenze, il difensore sudcoreano non mostra la stessa intensità. Poteva andare a chiudere in maniera migliore in occasione della rete di Colombo. Meglio nelle palle alte e nello sventrare la minaccia.

Pagelle Lecce

Migliori

Colombo 6,5

Dall’inferno al paradiso per l’ex attaccante del Milan. Il rigore sbagliato e poi la bellissima rete, tutto in pochi minuti. Il gol lo ha sicuramente galvanizzato tanto da mostrare tanta intensità durante tutta la partita fino a quando non esce dal campo.

Banda 6,5

Un fulmine sulla fascia. Lo zambiano si dimostra una spina nel fianco per Di Lorenzo che ha qualche problema nel marcarlo. Batte tutti gli avversari in velocità e riesce anche a procurarsi qualche fallo. Giocatore che può migliorare.

Gendrey 6

Sufficiente anche la partita del francese. Riesce davvero a mettere in difficoltà Kvaratskhelia tanto da anticiparlo più di una volta. Il suo impatto è davvero micidiale.

Peggiori

Nessuno