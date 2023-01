Voti e pagelle Napoli-Juventus 5-1: gli azzurri annichiliscono i bianconeri. Kvara e Osimhen spettacolari

Voti e pagelle Napoli-Juventus 5-1: gli azzurri strapazzano i bianconeri con cinque reti. Gioia infinita al Maradona.

Un risultato che neanche il Napoli si sarebbe mai potuto aspettare: cinque reti contro la Juventus in quella che era a tutti gli effetti una sfida al vertice. Il Maradona era quello delle grandi occasioni ed il Napoli è partito subito sulle ali dell’entusiasmo. Ad aprire le danze è Osimhen, che ne approfitta di una respinta dopo un tiro formidabile di Kvaratskhelia.

Passano venti minuti ed il georgiano ripaga il favore: segna su assist del nigeriano (e sulla spalla di Bremer). Il Napoli ha un ritmo frenetico, ed in un momento di grande euforia, un pasticcio difensivo regala la rete a Di Maria che apre il match, a pochi minuti dall’intervallo. Nella ripresa, i padroni di casa ricominciano con lo stesso andamento.

Dominio assoluto del Napoli che con Rrahmani sigla il 3-1, proprio il kosovaro che segna in un momento in cui non stava brillando particolarmente. Passano dieci minuti e Osimhen realizza la sua doppietta personale con la Juve totalmente in bambola. La squadra di Luciano Spalletti non è ancora sazia e c’è spazio per il quinto gol firmato da Elmas.

Straordinario successo per i partenopei che allungano sulla Juventus. Serataccia per la squadra di Max Allegri che esce dal Maradona con le ossa rotte.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 8,5

Ubriaca completamente Bremer e come un vero e proprio segugio si fionda sul pallone dopo la respinta di Szczęsny, aprendo le marcature. In campo comanda lui, neanche Alex Sandro riesce a contenerlo. Semplicemente strepitoso.

Kvaratskhelia 8

Nella sua esultanza zittisce tutti coloro che l’avevano criticato nelle ultime due partite in cui non aveva segnato. Si fa subito ripagare con un tiro stupendo che deve impegnare Szczęsny e su cui Osimhen si avventa. Fa di tutto: gol nell’angolino, tira il calcio d’angolo del 3-1 e un leggero tocco sul 4-1.

Rrahmani 8

Dall’inferno al paradiso per il difensore ex Verona. Nel primo tempo non aveva giocato benissimo ed un suo errore stava regalando la rete a Di Maria che scheggia il palo. Un suo tiro scoordinato, inoltre, causando un autorete ma Meret riesce a metterci una pezza. Si fa perdonare segnando la rete straordinaria del 3-1.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Juventus

Migliore

Di Maria 6

L’argentino approfitta di una serie di rimpalli e segna riaprendo il match. Il suo gol illude e la sua squadra va completamente allo sbando. Cala come tutti i suoi compagni.

Peggiori

Bremer 4,5

Il brasiliano pasticcia e non riesce mai a vincere i contrasti con Osimhen. Offre anche l’assist, seppur involontario, di spalle sul gol di Kvaratskhelia. Ci sono state serate migliori. Qualche responsabilità anche sul 4-1.

Danilo 4,5

Allegri gli affida un giocatore scomodo come Kvaratskhelia. Non riesce a contenere il georgiano, tanto da dover commettere anche fallo e ricevere l’ammonizione.

Milik 5

Ritorno da spettatore non pagante nel suo ex stadio. Ci si aspettava un gol dell’ex, ma invece il polacco si è fatto vedere pochissimo in area e non si è mai mostrato totalmente pericoloso per la retroguardia azzurra.