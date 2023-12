Voti e pagelle Napoli-Inter 0-3: vittoria di carattere dei nerazzurri

L’Inter espugna il Maradona con un perentorio 0 a 3 e si riporta in vetta alla classifica

Nell’attesissimo posticipo della domenica, che ha visto contrapposte Napoli e Inter, sono i nerazzurri ad avere la meglio. Partenopei che partono forte, giro palla efficace e ricerca della verticalità. Con un buon ritmo creano azioni su azioni ma non riescono a trovare il guizzo decisivo. Gli uomini di Inzaghisembrano imbrogliati dalla manovra azzurra; tuttavia, verso la mezz’ora cominciano ad aumentare i giri del motore. Il pallino del gioco sembra spostatasi nelle mani degli ospiti. Il match rimane comunque sempre molto aperto grazie alle ripartenze di Osimhen e compagni. A interrompere lo stallo è l’Intergrazie al bolide partito dal destro di Calhanoglu al 44’. Nella ripresa il tenore della partita non cambia: le due formazioni si affrontano a viso aperto, con ribaltamenti di fronte continui. A segnerò è però nuovamente la formazione nerazzurra grazie allo splendido inserimento di Barella al 62’. I padroni di casa subiscono il colpo e nel tentativo di riprenderla scoprono il fianco, Thuram approfitta di ciò e chiude i conti al minuto 85.

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Elmas 6,5: il più propositivo dei suoi, sempre nel vivo delle azioni partenopee.

Politano 6: con le sue sgroppate crea spesso superiorità numerica.

Lobotka 6: giocate molto precise e misurate. La squadra, quando il pallone passa da lui, gira bene.

PEGGIORI

Rrhamani 5: non riesce in nessun modo a giocare d’anticipo su l’attacco nerazzurro.

Osimhen 5,5: si fa vedere solo per un colpo di testa, nulla più di questo.

Kvaratskhelia 5,5: sembra voglia spaccare il mondo, la sua giocata è spesso prevedibile. Uno solo, in tutta la serata, il vero spunto alla Kvara.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Sommer 8: due parate di una difficoltà incredibile e tanti altri interventi sicuri e puliti.

Barella 8: assist al bacio e goal di rara bellezza; inoltre, dà sostanza e solidità al centrocampo nerazzurro.

Calhanoglu 7: con un missile sblocca una partita fin lì complicata.

Thuram 7: goal a parte gioca una partita di un’intelligenza tattica unica.

Acerbi 7: anticipa costantemente chi si frappone tra lui e il pallone. Insuperabile.

Carlos Augusto 6,5: entra per fare il braccetto di sinistra e lo fa in modo strepitoso. Attento in fase di copertura e audace in fase offensiva.

PEGGIORI

Nessuno.