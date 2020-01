Voti e pagelle Napoli-Fiorentina 0-2: ennesima delusione azzurra

Voti e pagelle Napoli-Fiorentina 0-2: i partenopei di Gennaro Gattuso perdono ancora, stavolta contro la Fiorentina, ed ottengono la loro quarta sconfitta in cinque partite da quando il tecnico calabrese è giunto in Campania. Terza vittoria consecutiva invece per Beppe Iachini da neo tecnico dei viola.

Ennesima delusione per il Napoli di Aurelio De Laurentis che sembra aver smarrito, almeno per quanto riguarda le sfide tra le mura amiche del San Paolo, la via della vittoria.

Se infatti si esclude il successo di martedì, in Coppa Italia contro il Perugia, gli azzurri non vincono in casa propria ormai dal 19 ottobre scorso (2-0 all’Hellas Verona).

Quale sia quindi il reale problema dei campani non è ancora chiaro, fatto sta che, con la sconfitta di stasera, il Napoli scivola tristemente al 13° posto in classifica.

Voti e pagelle Napoli-Fiorentina: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Insigne 7: il capitano azzurro è ancora una volta il migliore in campo dei suoi. Tira, inventa e colpisce pure un palo, ma anche stavolta non è serata. Incolpevole.

Fabian Ruiz 6: il centrocampista spagnolo fa egregiamente il suo dovere. Nel primo tempo serve a Callejon una palla fantastica che il connazionale mette però fuori di poco. Sufficiente.

Ospina 6: subisce due gol incolpevolmente e ne salva almeno altri due. Rispetto al disastro fatto con la Lazio, l’estremo difensore colombiano gioca visibilmente meglio, peccato solo per le due reti incassate.

PEGGIORI NAPOLI

Luperto 4,5: probabilmente risentiva ancora dei postumi dell’influenza che lo ha tenuto fuori contro il Perugia, fatto sta che il difensore azzurro è, senza dubbio, il peggiore in campo dei suoi. Gli attaccanti viola lo saltano praticamente sempre e se Vlahovic segna è anche colpa della sua mancata chiusura sull’attaccante viola. Bocciato.

Allan 5: partita sottotono del centrocampista brasiliano che oggi, come non mai, sbaglia tutte le decisioni da prendere. Andrà meglio la prossima.

Zielinski 5: anche per il centrocampista polacco non è giornata. Ci prova due volte nel primo tempo, ma le sue conclusioni non impensieriscono Dragowski. Rimandato.

Migliori e Peggiori Fiorentina

MIGLIORI

Chiesa 7: il numero 25 viola è praticamente dappertutto. Segna il gol dello 0-1 (3° rete in campionato per lui) con un tiro di punta stile calcio a 5 e successivamente dà il via all’azione dalla quale nascerà il gol dello 0-2 a firma di Vlahovic. Imprescindibile.

Castrovilli 6,5: fantasia e corsa da vendere: il gioiello viola gioca una partita semplicemente perfetta. Nel secondo tempo serve in area a Chiesa una palla deliziosa che il classe ’97 si fa però respingere da Ospina. Fantasioso.

Lirola 6,5: velocità ed intensità al servizio della Fiorentina. Il terzino spagnolo, dopo la bella prova in Coppa Italia contro l’Atalanta, si ripete anche contro il Napoli. Suo il tocco al volo di prima, su cross di Chiesa, da cui scaturisce lo 0-2 di Vlahovic. Pendolino.

PEGGIORI

Nessuno.

