Voti e pagelle Napoli-Empoli 0-1: Kovalenko espugna il Maradona, Rudi Garcia a rischio

Voti e pagelle Napoli-Empoli 0-1: un gol di Kovalenko regala tre punti preziosissimi all’Empoli. Rudi Garcia verso l’esonero.

Nell’anticipo delle 12:30, il Napoli cerca in tutti i modi di ritrovare un successo in casa che manca da un bel po’ di tempo. Di fronte ha l’Empoli che ha il peggior attacco del campionato, con solo quattro reti fatti, e cerca riscatto dopo le ultime uscite poco felici. Gli azzurri hanno una ghiotta opportunità di superare il Milan che ieri è stato rimontato dal Lecce.

Primo tempo il Napoli si fa vedere in avanti con Politano e Raspadori ma un super Berisha infrange più volte le offensive. Anche l’Empoli non è del tutto assente ma si fa vedere dalle parti di Gollini, che oggi sostituisce Meret che ha avuto un problema muscolare. Le due squadre si studiano, si pungono a vicenda ma nessuno trova la rete nei primi quarantacinque minuti.

Nella ripresa il Napoli perde un po’ di coraggio, cosa che invece ritrova l’Empoli. Andreazzoli cerca un po’ di mischiare le carte e attinge dalla panchina: esce Fazzini per Kovalenko e la mossa è davvero azzeccata. Proprio l’ucraino, all’ultimo minuito, segna un gol bellissimo che condanna il Napoli ad una sconfitta pesantissima.

Gli azzurri ci avevano provato ma nulla possano su quel tiro che batte Gollini. La partita finisce e c’è un boato di fischi per Rudi Garcia che adesso rischia davvero un esonero. La sosta sarà fondamentale per un Napoli che è irriconoscibile.

Pagelle Napoli

Migliori

Kvara 7

Ma come si può lasciare in panchina un calciatore del genere? Infatti entra nella ripresa e cambia subito. Berisha gli si oppone quando si trova a tu per tu con l’albanese. Ci mette l’anina ma non basta.

Gollini 7

Deve sostituire Meret a pochi minuti dalla partita e non si fa trovare per niente impreparato. Difende la porta dalle incursioni dell’Empoli e si mostra sicuro nelle uscite. Molto più che una semplice riserva.

Peggiori

Ostigard 4,5

Che pasticcione quando si perde Cancellieri e perde tantissimi duelli. Caputo praticamente lo ubriaca in tutti i modi e il norvegese è sempre in ritardo. Lascia una prateria sul gol di Kovalenko.

Anguissa 4

Se nel primo tempo inizia bene con un colpo di testa da angolo che viene bloccato da Berisha, va in penombra nella ripresa. Perde tanti palloni e si perde completamente prima Cambiaghi e poi Cacace.

Pagelle Empoli

Migliori

Berisha 8

Anche l’altro estremo difensore è stato tra i migliori. Un tiro insidioso di Raspadori lo costringe a mettere i guanti. Azzarda anche qualche uscita pericolosa ma che si rivela molto efficace. Para di tutto come il tiro di Kvara.

Cancellieri 7,5

Sicuramente il più incisivo tra i toscani. Fa tremare più volte Gollini e sembra intendersi alla perfezione con Caputo. Ci prova a trovare la rete ma non ci riesce.

Peggiori

Nessuno