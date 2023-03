Voti e pagelle Napoli-Atalanta 2-0: un super Kvara riporta i tre punti al Maradona, nerazzurri ancora in crisi

Voti e pagelle Napoli-Atalanta 2-0, Osimhen e Rrahmani riportano i tre punti al Maradona. Gli azzurri volano sempre di più.

Il Napoli si riprende dalla sconfitta di venerdì sera contro la Lazio. Gli azzurri oggi ospitavano l’Atalanta e riescono a riportare i tre punti tra le propria mura domestiche. Non è stato facile, inizialmente, per la formazione di Luciano Spalletti che nel primo tempo ha decisamente sofferto una Dea che era ben compatta anche se non molto pericolosa.

Gli azzurri si sono fatti vedere tantissimo nell’area avversaria ma tante sono state le conclusioni imprecise che non hanno portato al gol. I nerazzurri hanno giocato un primo tempo davvero ordinato anche se Gollini, all’esordio stagionale in azzurro, è stato spettatore non pagante. Con un 0-0 nell’intervallo, il Napoli decide di cambiare musica.

Nella ripresa, il Napoli si trasforma e diventa molto più aggressivo e lottatore su ogni pallone. La coppia Kvara-Osimhen infiamma subito il Maradona. Osimhen riesce ad ottenere un pallone straordinario e serve il compagno di reparto. Il georgiano mette a sedere la difesa dell’Atalanta e con un tiro sblocca subito la partita. Esplosione di gioia con tutta la squadra che accorre in campo.

I padroni di casa non sono sazi e continuano ad attaccare mentre l’Atalanta subisce la doccia gelida dello svantaggio e si rimpicciolisce sempre di più. Bastano solo diciassette minuti e, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Rrahmani insacca di testa e regala il raddoppio. La partita è ufficialmente chiusa, solo Zapata crea qualche occasione che impensieriesce Gollini.

Il Napoli ritorna alla vittoria e si gode il suo +18 sull’Inter. Atalanta ancora in crisi: quarta partita senza vittoria e terza senza segnare neanche una rete. La squadra di Gian Piero Gasperini dovrà riguardare qualcosa.

Pagelle Napoli

Migliori

Kvara 7,5

Dopo aver ottenuto, per la seconda volta consecutiva, il premio come miglior giocatore del campionato, ritorna anche al gol. Mette a tappeto l’intera difesa dell’Atalanta sulla rete e tira un missile che Musso non avrebbe mai potuto parare. Il pressing sul portiere argentino lo costringe anche a regalare un corner. Undici reti alla prima stagione in Serie A, niente male per un esterno.

Rrahmani 7

Soddisfazione anche per il difensore kosovaro che segna di testa. Assieme a Kim, realizza una partita perfetta in difesa. Utilissimo nel contrastare Zapata e riesce a neutralizzarlo con una scivolata. Anche Hojlund ha qualche problema con lui. Gasperini è costretto a chiedere a Muriel di raddoppiare.

Gollini 7

Buona la prima per il portiere azzurro, contro la sua ex squadra. Diventa titolare, a pochissimi minuti dal fischio d’inizio, per un problema al polso di Meret. Non si fa trovare impreparato in quella che era una sfida molto importante per lui. Provvidenziale con Zapata che è l’unico dell’attacco nerazzurro che riesce ad impensierirlo. Ottimo anche sulla conclusione di Ruggeri.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Atalanta

Migliori

Zapata 6,5

L’ex della partita è l’unico che riesce a concretizzare qualcosa e ad impensierire Gollini. Condizione fisica davvero impressionante e sembra essersi ripreso del tutto. Tanta voglia di voler trovare il gol ad ogni costo ma la difesa del Napoli riesce a contrastarlo.

Djimsiti 6,5

Aveva lui il compito di marcare Osimhen, cosa non molto semplice visto che il nigeriano ci mette sempre intensità e voglia su ogni giocata. Sulla corsa è davvero inafferrabile ma qualche volta riesce a contrastare la sua furia. Si fa male nel primo tempo ed è costretto ad uscire.

Peggiori

Hojlund 5

Non il grande giocatore che si è visto nelle ultime due uscite di campionato. Oggi non la sua miglior prestazione ed ha sentito l’enorme pressione. Kim riesce a superarlo in più di qualche occasione e Gasperini, vedendolo in enorme difficoltà, lo sostituisce facendo subentrare Muriel.

Pasalic 5

Insufficiente anche la prestazione del croato. Cerca di essere l’ombra di Lobotka e di fermarlo quando va ad impostare il gioco. Lo slovacco ha tutt’altre intenzioni e il giocatore va in enorme difficoltà. Totalmente in confusione nel contrastare l’intero centrocampo azzurro.

Scalvini 5

Fallo evitabile quello su Politano, anche se qualche volta riesce ad impensierirlo. L’ammonizione, a pochi minuti dal primo tempo, lo condiziona e lo costringe a giocare con il freno a mano. Partita totalmente opaca nel secondo tempo.