Voti e pagelle Napoli-Ajax 4-2: gli azzurri trionfano e volano agli ottavi

Voti e pagelle Napoli-Ajax 4-2: gli azzurri volano agli ottavi di finale dopo aver realizzato un poker ai danni degli olandesi.

Il Napoli vince contro l’Ajax per 4-2 ed ottiene matematicamente la qualificazione. Dopo l’andata, gli azzurri hanno avuto la meglio anche nella partita di ritorno. Il successo contro gli olandesi inizia con le reti di Hirving Lozano e di Giacomo Raspadori che insacca un gol stupendo su assist del solito inarrestabile Kvicha Kvaratskhelia.

Nella ripresa il Napoli pensa di poter gestire il doppio vantaggio ma arriva l’incornata di Davy Klaassen che riapre tutto. Gli azzurri non si arrendano e si guadagnano anche un calcio di rigore per un fallo di Jurriën Timber. Dal dischetto Kvaratskhelia non sbaglia. L’Ajax riapre di nuovo la partita con un rigore, abbastanza dubbio, per un presunto fallo di Juan Jesus. Esecuzione perfetta di Steven Bergwijn dagli undici metri.

Allo scadere dei minuti di recupero, però, c’è gioia anche per Victor Osimhen che approfitta di una dormita di Daley Blind e va subito in gol. Festa al Maradona per un Napoli che è primo nel girone e che vola direttamente agli ottavi.

Pagelle Napoli

Migliori

Kvaratskhelia 7,5

Sempre fondamentale, in ogni cosa che fa. L’assist per il gol di Raspadori è pure poesia. Si sacrifica e lo si vede in ogni reparto del campo. Ubriaca completamente la difesa dell’Ajax con le sue giocate ma soprattutto è una spina nel fianco per Sánchez.

Raspadori 7

Non si è accontentato della grande prestazione ad Amsterdam. Oggi si è ripetuto con un gol davvero di grande fattura. Partita da grande mattatore e grande crescita da parte sua. Nella ripresa viene sostituito da Osimhen che ritorna in campo.

Lobotka 7

Solo complimenti per uno dei pilastri del centrocampo azzurro. Uno spettacolo vederlo giocare in ogni partita. Solamente una falciata, con ammonizione, riesce a fermarlo. Negli ultimi minuti è autore di un controllo spettacolare.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Ajax

Migliori

Klaassen 6

Approfitta di uno svarione di Mathias Olivera per insaccare di testa il gol del momentaneo 2-1 che sembrava aver riaperto la partita. L’olandese si dimostra sempre pericoloso in area avversaria e produce altre nitide occasioni da gol.

Peggiori

Blind 4,5

Partita da dimenticare per il figlio di Danny. Si fa beffare da Raspadori e soffre continuamente la pressione di Kvara. Ma l’errore peggiore lo commette nei minuti finali quando si dimentica completamente di Osimhen che, famelico, gli ruba il pallone e va in rete.

Timber 5

Fallo di mano in area che porterà al rigore per il Napoli. Nonostante questo, il giocatore non si è mai dimostrato preciso negli interventi e nelle uscite. Costretto anche a fare fallo su Zielinski per poterlo fermare.