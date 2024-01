Voti e pagelle Monza-Inter 1-5: prova di forza dei nerazzurri

Un’Inter feroce vince e convince contro il Monza e riallunga, momentaneamente, in classifica

Nerazzurri che partono con le marce alte inserite: pressing alto, raddoppi sui portatori di palla avversari e grande mole di gioco offensiva. Monza che subisce la pressione e dopo quattordici minuti una mano larga di Gagliardini manda sul dischetto Calhanuglu che, con grande freddezza, porta in vantaggio l’Inter. La furia degli uomini di Inzaghi non si placa e dopo appena due minuti è Lautaro ad aggiungere la firma sul match. I padroni di casa incassano i colpi ma non mollano, riescono ad alzare il baricentro e tentano di riaprire i conti. Tuttavia, è nuovamente l’Inter a segnare, al 60’, con Calhanoglu. La riposta dei brianzoli, comunque, non tarda ad arrivare e al 69’, con un calcio di rigore, Pessina tenta di rimettere i suoi in partita. Il goal subito non cambia i piani della capolista e con altre due reti, al minuto 84 e 89, con Lautaro e Thuram, mette la parola fine all’anticipo del sabato sera.

Migliori e peggiori Monza

MIGLIORI

Pessina 7: tanti palloni toccati e gestiti con intelligenza, una rete e un’altra, in precedenza, annullata dal VAR.

Sorrentino 6,5: tanti i goal subiti, poche le responsabilità. Si esibisce anche in parate di un certo spessore.

Mota 6: dopo un primo tempo opaco nella ripresa, con il cambio di posizione, è il più pericoloso dei suoi.

PEGGIORI

Gagliardini 5: male da centrale difensivo, poco presente a centrocampo.

Ciurria 5: totalmente anonimo.

Colpani 5: pochi palloni toccati e mai realmente in partita.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7,5: come spesso accade mette la firma sul match. Freddezza, carisma e leadership.

Calhanoglu 7,5: direzione da maestro e finalizzazione da vero bomber.

Thuram 7: assist, goal e tanto altro. Attaccante con un repertorio molto ampio.

Mkhitaryan 7: intelligenza calcistica ben oltre la media. Gestisce ogni pallone con grande saggezza e il suo cambio di passo è un’arma micidiale.

Dimarco 7: spinta costante e cross di gran qualità.

De Vrij 7: tiene a bada l’attacco avversario con grande disinvoltura. Un piacere vederlo giocare d’anticipo.

PEGGIORI

Nessuno.