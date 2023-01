Voti e pagelle Milan-Inter 0-3: grande festa per Inzaghi

La Supercoppa è nerazzurra; nella finale di Riad l’Inter ne rifila 3 ai cugini rossoneri

La banda di Inzaghi trionfa in una serata, perlopiù, a senso unico. Match caratterizzato dalla grande intensità della squadra nerazzurra che dopo appena 10 minuti riesce a passare in vantaggio grazie alla rete di Dimarco. I rossoneri provano a reagire ma le accelerazioni di Leao non si rivelano efficaci e sufficienti. Così, è ancora l’Inter ad andare a segno grazie all’eterno Dzeko al minuto 21. Il Milan subisce il colpo e non riesce ad imbastire azioni pericolose. Il doppio vantaggio porta gli uomini di Inzaghi a giocare con maggiore tranquillità e fluidità, tanto da mettere a segno, grazie a Lautaro al 77’, anche la terza rete. Terza rete che significa vittoria e grande festa.

Nerazzurri capaci di imporre sin dalle prime battute il loro ritmo; partita preparata in modo impeccabile da Simone Inzaghi. Milan che invece non riesce ad uscire da un periodo innegabilmente negativo, la poca cattiveria associata ad una forma fisica non esaltante rende la serata decisamente da dimenticare.

Migliori e Peggiori Milan

MIGLIORI

Leao 6: poco incisivo, ma è l’unico che prova a cambiare, se pur inutilmente, il corso degli eventi.

PEGGIORI

Tomori 4: completamente in balia della coppia d’attacco nerazzurra; non li prende praticamente mai.

Hernandez 4,5: decisamente scarico; qualche errore di troppo in fase difensiva, anonimo in fase offensiva.

Messias 5: troppo debole la sua prestazione; si auto-annulla.

Tonali 5: nervoso e spesso fuori tempo.

Giroud 5: non pervenuto.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dzeko 8,5: calciatore infinito e di una eleganza incredibile; la sua intelligenza calcistica rende tutto più semplice ai suoi compagni.

Lautaro 8: la fame di vittoria si legge nei suoi occhi, come sempre sul pezzo.

Dimarco 7,5: tanta corsa, ma anche tanta qualità nel suo fantastico piede sinistro.

Barella 7,5: copre, giganteggiando, tutte le zone cruciali del campo.

Darmian 7: oro di ogni allenatore, prestazioni di una pulizia incredibile.

Acerbi 7: onnipresente, un moto perpetuo. Li ferma tutti.

PEGGIORI

Nessuno.