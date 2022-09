Voti e pagelle Lazio-Napoli 1-2: Zaccagni illude, gli azzurri la ribaltano con Kim e Kvaratskhelia

Voti e pagelle Lazio-Napoli 1-2: i biancocelesti vanno in gol con la rete di Zaccagni ma riescono a rimontare con i gol di Kim e Kvaratskhelia.

Partita straordinaria quella all’Olimpico tra Lazio e Napoli. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo cinque minuti con la rete di Zaccagni. La Lazio sembra essere completamente padrona della partita fin quando, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il Napoli trova la rete con Kim. Nel secondo tempo i partenopei dominano e si portano in vantaggio col solito Kvaratskhelia.

Vittoria importantissima per Luciano Spalletti che raggiunge a pari punti il Milan, in attesa di Roma e Atalanta che dovranno ancora giocare. Prima sconfitta stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri.

Pagelle Lazio

Migliori

Provedel 6,5

Il portiere biancoceleste, ormai titolare, ha salvato più e più volte la propria squadra dagli attacchi azzurri. Bellissima la parata su Kvarastkhelia e anche sul colpo di testa di Zielinski. Non può nulla sulla rete del georgiano.

Milinkovic-Savic 6

Ordinata anche la partita del centrocampista serbo. Uno dei migliori del primo tempo anche se un suo errore stava per innescare una ripartenza che il Napoli non ha saputo sfruttare. Si fa vedere su ogni tipo di contrasto aereo e chiude con una scivolata eccezionale su Zielinski. Un vero trascinatore.

Felipe Anderson 6

Partita di grande personalità anche per il brasiliano. Regala l’assist alla rete di Zaccagni e ci mette tanta intensità in campo. Sciupa un occasione che poteva portare alla rete di Luis Alberto. Crea la maggior parte dei pericoli alla difesa partenopea.

Peggiori

Immobile 5

Non la sua partita migliore. Non si fa proprio vedere nell’area di rigore avversaria se non con alcune conclusioni che non impensieriscono Meret. Kim e Rrahmani riescono a neutralizzare ogni sua incursione e gestisce male diversi palloni.

Romagnoli 5

Cerca di tenere la difesa ordinata ma non sempre ci riesce . Nel secondo tempo abbassa il proprio baricentro e viene meno nell’intensità. Non riesce a gestire la frenesia del Napoli nella ripresa e si fa travolgere dalle abilità degli attaccanti.

Cataldi 5

Partita complessa anche per lui. Difficile liberarsi da centrocampisti robusti come Anguissa e Lobotka e infatti trova non poche difficoltà. Cerca di fare un lavoro ordinato nel possesso palla ma, come tutta la squadra, ha un calo di intensità.

Pagelle Napoli

Migliori

Kvaratskhelia 7,5

Finalmente è ritornato il georgiano. Dopo le partite opache contro Fiorentina e Lecce, l’attaccante ritrova la rete. Semplicemente straordinario in tutto, per poco non trova la gioia della doppietta perché la sua conclusione va ad infrangersi sul palo. Riesce ad affossare la difesa laziale con i suoi dribbling e la rete del vantaggio è una bomba che Provedel non avrebbe mai potuto parare.

Rrahmani 7

Un vero e proprio muro affianco al suo compagno di reparto Kim. Non sbaglia quasi nulla e riesce anche a costruire il gioco. Crea tanti passaggi che poi concede ai propri compagni e riesce ad arginare diversi attacchi da parte della Lazio.

Zielinski 7

Non inizia benissimo il polacco perché un suo errore porta in vantaggio la Lazio ma la sua prestazione cresce esponenzialmente. Offre il calcio d’angolo che innescherà il pareggio. Nella ripresa migliora e per poco non trova il gol.

Peggiori

Nessuno