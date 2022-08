Voti e Pagelle Lazio-Inter 3-1: ko tecnico per Inzaghi

Il finale dallo Stadio Olimpico di Roma recita: Lazio 3 Inter 1. Come la passata stagione i biancocelesti non lasciano scampo al loro ex allenatore

Il match di ieri sera ha visto trionfare una Lazio versione Sarrismo. Squadra compatta, fraseggi funzionali, grande capacità di difesa e contropiedi fulminanti. I nerazzurri dal canto loro non giocano una brutta partita ma evidentemente non sufficiente a tenere il ritmo dei biancocelesti. La prima mezz’ora di gioco è segnata da un alternarsi di azioni offensive da ambo le parti ma che portano a scarsi risultati; lo stallo svanisce però al minuto 40 del primo tempo, su una palla visionaria di Milinkovic-Savic un dolce tocco di testa di Felipe Anderson porta la Lazio in vantaggio. L’Inter, tuttavia, non ci sta e azione dopo azione riesce a trovare la rete del pareggio, al minuto 51, con un tocco in area di rigore di Lautaro. Acciuffato il pareggio i milanesi ci credono arrivando a sfiorare il vantaggio qualche minuto più tardi con Dumfries, per gli uomini di Inzaghi sembra sia in discesa ma una perla di Luis Alberto al 75’ porta nuovamente la Lazio in vantaggio. Il match viene poi messo in cassaforte, al 86’, da Pedro che con un gran destro a giro mette il sigillo su una serata perfetta.

Difficile capire appieno cosa non abbia funzionato ieri sera nella macchina guidata da Simone Inzaghi; c’è però da sottolineare, a parte la grande partita degli uomini di Sarri, come il tecnico toscano al contrario del collega abbia sfruttato nel migliore dei modi i cambi, inalzando il livello del gioco e dell’intensità quando era diventato necessario.

Migliori e Peggiori Lazio

MIGLIORI

Romagnoli 7,5: disputa una partita sontuosa, ingabbia in modo eccezionale Lukaku non lasciandogli mai la possibilità anche solo di fare mezzo tiro.

Luis Alberto 7: entra e dipinge con il suo destro una traiettoria da sfregarsi gli occhi.

Milinkovic-Savic 7: incatenato per buona parte della partita da Gagliardini al primo momento di libertà regala un cioccolatino da scartare a Felipe Anderson.

Provedel 7: poco dopo aver subito la rete del pareggio evita, con una super parata su Dumfries, che la sua squadra vada a picco.

Felipe Anderson 6,5: non un partitone il suo ma al momento giusto è al posto giusto, inserimento perfetto e Lazio in vantaggio.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7: firma il goal del momentaneo pareggio ed è l’ultimo a mollare.

Dumfries 6,5: regala una grande spinta ai suoi, non sempre precisissimo ma una costante sulla fascia; quando esce si spegne la luce.

PEGGIORI

Bastoni 5: saltato più volte e con troppa facilità nell’uno contro uno.

Gosens 5: entra per far cambiare marcia ai suoi, in realtà l’unica giocata da segnalare è un quasi pasticcio difensivo. Male.

Darmian 5: come il collega della fascia opposta il suo ingresso dovrebbe dare nuova linfa, invece l’apporto si rivela pressoché nullo.