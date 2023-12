Voti e pagelle Lazio-Inter 0-2: prova di forza dei nerazzurri

Inzaghi riesce per la prima volta ad espugnare l’Olimpico e porta così i suoi al primo vero tentativo di fuga in campionato

Match che vede la Lazio partire molto bene: pressing ben calibrato, giro palla ad alto ritmo e difesa solida. Dall’altra parte i nerazzurri danno spazio ai padroni di casa senza però perdere le distanze e senza concedere occasioni pericolose. Tuttavia, con il passare dei minuti anche gli uomini di Inzaghi iniziano ad entrare nel match. L’episodio che detta la svolta arriva al 40′, dove un ingenuo Marusic regala la palla del vantaggio nerazzurro a Lautaro. Nella ripresa i biancocelesti rientrano bene in campo ma Barella e compagni dimostrano grande maturità e consapevolezza, prima nella gestione dell’avversario e successivamente nel chiudere i conti con la rete di Thuram che arriva 67′. Inter che porta a 4 i punti di vantaggio sulla Juventus seconda.

Migliori e peggiori Lazio

MIGLIORI

Guendouzi 6,5: con il passare delle giornate cresce in personalità; nonostante il risultato, questa sera disputa un match di grande intensità, in cui mette in mostra anche abilità tecniche.

Provedel 6,5: poco da fare sui goal subiti, per il resto grande certezza biancoceleste. Reattivo in più di un’occasione con parate in grande stile.

Zaccagni 6: tenta spesso la giocata, anche se poi non riesce ad essere particolarmente incisivo.

PEGGIORI

Marusic 4: errore da matita rossa che costa caro ai suoi.

Gila 5: indica al compagno una strada impraticabile che porta i suoi a subire una rete grottesca.

Lazzari 5: nervoso e poco disciplinato.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7: lesto a rubare il pallone che porta in vantaggio i suoi, poi anche tanto lavoro sporco ma fatto con grande eleganza.

Thuram 7: il ragazzo c’è, è sul pezzo. Segna la rete del raddoppio ma con le sue cavalcate è sempre pericolosissimo.

Bisseck 6,5: seconda da titolare in campionato ma sembra di vedere già un veterano. Prestazione pulita e dinamica.

Barella 6,5: lucido a mandare in porta Thuram, bravo a dare quantità al centrocampo nelle fasi di non possesso.

Darmian 6,5: oggi gioca da esterno ma in realtà può giocare ovunque e sempre con ottimi risultati.

Sommer 6,5: viene chiamato in causa in poche occasioni, ma quando c’è bisogno di lui risponde presente.

PEGGIORI

Nessuno.