Voti e Pagelle Inter-Sassuolo 0-2: i neroverdi fanno la voce grossa al Meazza

Termina per 0 a 2 il match tra Inter e Sassuolo; la squadra di Dionisi imprime il proprio gioco e porta a casa i tre punti. Primo tempo letteralmente dominato dall’undici emiliano che con un pressing alto non lascia respiro alla squadra di Simone Inzaghi; inoltre, la mancanza dello squalificato Brozovic si fa sentire e la manovra nerazzurra è così letteralmente bloccata. Il Sassuolo approfitta delle difficoltà interiste e si porta prima in vantaggio, all’ottavo, con Raspadori e raddoppia, al ventiseiesimo, con Scamacca. Archiviato un primo tempo da incubo, Inzaghi cerca di dare una scossa ai suoi tramite i cambi; la squadra milanese alza in modo considerevole i giri del motore ma, nonostante le svariate conclusioni verso la porta di Consigli, non riesce a evitare la terza sconfitta in campionato. Sicuramente grandi meriti vanno alla squadra di Dionisi capace di imballare la manovra nerazzurra per poi liberarsi in contropiede ma più di qualche demerito è anche degli uomini di Inzaghi incapaci di concretizzare le numerose palle goal.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dzeko 6: unico vero barlume di speranza in un pomeriggio da dimenticare, entra in campo e in automatico ne trae giovamento l’intera squadra.

PEGGIORI

Lautaro 4: tutti possono passare dei momenti non esaltanti nel corso della stagione ma il suo momento no comincia a far preoccupare. Clamoroso il goal sbagliato sotto porta, emblema del suo periodo.

Dimarco 5: Berardi gli fa letteralmente girare la testa; inoltre, poco lucido in fase di possesso.

Calhanoglu 5: dopo la grandissima prestazione contro il Liverpool, in questo brutto pomeriggio, si eclissa totalmente non riuscendo a dare il gusto supporto a Barella in fase di regia.

Sanchez 5: il leone questa sera è stato messo in gabbia e da lì non ha neanche provato a uscire.

Migliori e Peggiori Sassuolo

MIGLIORI

Traoré Hj. 7,5: c’è solo da dire wow; un giocatore dal talento smisurato: dribbling, tiro, corsa. Altro prodigio che tra qualche anno farà felici le casse del Sassuolo.

Berardi 7,5: fa impazzire il povero Dimarco e sfoggia una prestazione da vero leader. Questo giocatore, in questa condizione, è essenziale anche per le sorti mondiali della Nazionale.

Raspadori 7: si batte su ogni pallone come se fosse l’ultimo e apre le danze con il goal del vantaggio.

Scamacca 7: sempre più bomber di razza dei neroverdi, firma il raddoppio e produce tanto lavoro sporco spalle alla porta essenziale per dare sfogo alle ali.

Consigli 7: sempre sul pezzo con delle parate fondamentali e in bello stile.

PEGGIORI

Nessuno.

