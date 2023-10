Voti e pagelle Inter-Roma 1-0: nerazzurri che si prendono il successo con la forza

Dopo una vera e propria battaglia, per buona parte dominata, i nerazzurri riescono a vincere e si riportano al primo posto in classifica

Tanto gioco, tante occasioni ma solo una rete segnata che comunque basta per portare a casa i tre punti. L’Inter domina in lungo e in largo il match contro una Roma troppo passiva e capace di impensierire Sommer in una sola occasione. Gli uomini di Inzaghi sono stati in pieno controllo del gioco dal primo minuto di gioco all’ultimo ma la poca lucidità sotto porta e la difesa rocciosa dei capitolini hanno impedito ai padroni di casa di muovere sin da subito il risultato. Tuttavia, i giallorossi non riescono nell’impresa di strappare un punto poiché al minuto 81 ci pensa Thuram a far esultare i settantacinquemila del Meazza.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Thuram 7,5: cerca sempre il compagno di reparto, tenta spesso e senza paura l’uno contro uno, con ottimi risultati, e mette dentro la rete della vittoria.

Barella 7: intensità e qualità, gioca una partita a tutto campo.

Dumfries 6,5: corre e punta sempre l’uomo. Un giocatore totalmente rinato e con una consapevolezza nuova dalla seconda metà della scorsa stagione.

Dimarco 6,5: come il compagno nella fascia opposta è sempre propositivo e grazie al suo mancino arriva la rete di Thuram.

Sommer 6,5: chiamato in causa una sola volta ma risponde alla grande.

Asllani 6,5: prende le redini della squadra in un momento chiave, grazie a una sua sventagliata chirurgica nasce il goal della vittoria.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e peggiori Roma

MIGLIORI

Rui Patricio 6,5: con delle belle parate tiene vivi i suoi finché può.

N’dicka 6: spesso è preciso e puntale in fase di interdizione.

Llorente 6: unico grande neo quando si perde Thuram nell’azione del goal, per il resto tiene la sua difesa in modo magistrale per 80 minuti.

El Shaarawy 6: unico dei suoi a tentare delle azioni offensive interessanti. Per il resto è molto in ombra a causa del gioco poco propositivo dei suoi.

PEGGIORI

Zalewski 5: in grossa difficoltà contro Dumfries, viene saltato con regolarità. Leggermente meglio nel secondo tempo.

Lukaku 5: tenuto a bada con neanche troppa difficoltà da Acerbi; tuttavia, il suo apporto nullo è determinato anche dal gioco poco offensivo della sua squadra.