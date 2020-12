Voti e pagelle Inter-Napoli 1-0: decide un rigore di Lukaku

Voti e pagelle Inter-Napoli 1-0: un rigore di Romelu Lukaku al 73′ regala ai nerazzurri la 5° vittoria consecutiva dopo quelle contro Torino, Sassuolo, Bologna e Cagliari.

Dopo il pareggio tra Juventus e Atalanta nel big match delle 18:30, termina 1-0 la sfida tra l’Inter di Antonio Conte e il Napoli di Gennaro Gattuso. A San Siro decide un calcio di rigore di Lukaku al 73′ che permette ai nerazzurri di salire a -1 dal Milan, fermato sul 2-2 dal Genoa. Partenopei quarti in coabitazione col Sassuolo.

Voti e pagelle Inter-Napoli 1-0: migliori e peggiori

MIGLIORI INTER

Handanovic 7: difende l’1-0 in tutti i modi, parando l’impossibile. Sontuoso.

De Vrij 6.5: solita sicurezza, solita solidità. Petagna, che è grosso quanto lui, è costretto sempre ad appoggiarsi dietro non avendo mai la possibilità di girarsi. È puntuale in ogni intervento. Muro.

Lukaku 6: spiazza Ospina su calcio di rigore e regala all’Inter una vittoria immeritata per quanto fatto vedere stasera. Si guadagna la sufficienza proprio grazie al gol. Freddo.

Darmian 6: si propone bene sulla destra ed è bravo anche in fase di copertura. Al 70′ si procura il rigore che Lukaku trasforma spiazzando Ospina. Bene così.

PEGGIORI INTER

Brozovic 5: tanti passaggi sbagliati e interventi quasi sempre in ritardo. Si fa anche ammonire tanto per non far mancare niente alla sua brutta prestazione. Andrà (forse) meglio la prossima.

Lautaro Martinez 5: Bergomi a Sky dice che è l’unico che tiene palla e che dà vivacità al match con la sua tecnica. Evidentemente il noto commentatore ha guardato un’altra partita visto che il 10 nerazzurro, a parte un tiro nel primo tempo, non fa praticamente nulla. Inconcludente.

Gagliardini 5: Eriksen in panchina e lui in campo. Perché?

Voti e pagelle Inter-Napoli 1-0, 12° giornata Serie A.

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Lozano 7: i tanti “bravo Chucky” che i compagni gli rivolgono certificano, nella maniera più bella, l’ottima partita del messicano che è una vera propria spina nel fianco per Young e Bastoni che soprattutto nel primo tempo faticano a contenerlo. L’ex PSV è cresciuto parecchio rispetto all’anno scorso e il fatto che sia il miglior marcatore stagionale della squadra ne è la conferma. Imprendibile.

Petagna 6.5: entra nel primo tempo al posto dell’infortunato Mertens e si conferma fin da subito avversario ostico per De Vrij che è costretto alle maniere forti per contenerlo. Tiene palla e appoggia per i compagni dimostrando di trovarsi sempre più a suo agio con la maglia azzurra addosso. Ariete.

Zielinski 6: va vicino al gol nel primo tempo, ma con scarsa fortuna. Il 20 partenopeo si muove comunque bene e non sbaglia mai la giocata. Senza infamia e senza lode.

PEGGIORI

Insigne 5: il capitano azzurro gioca una gara da 6.5, ma il “vaffa” indirizzato all’arbitro in occasione del rigore assegnato all’Inter gli vale un’espulsione che rovina la sua bella prova. Peccato.

