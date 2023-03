Voti e pagelle Inter-Lecce 2-0: boccata d’aria pura per Inzaghi

Una buona Inter torna al successo, per 2 a 0, contro il Lecce; vittoria che riporta i nerazzurri al secondo posto in solitaria

Match pulito per la banda di Inzaghi, che con molta diligenza e un buon ritmo trova la vittoria contro i salentini. Lecce che non riesce ad essere quasi mai pericoloso e si deve arrendere al gioco dei nerazzurri. Le reti portano la firma di Mkhitaryan e Lautaro, arrivate rispettivamente al minuto 29 e 53.

Successo dei nerazzurri vitale in chiave Champions; giallorossi che invece dovranno voltare pagina al più presto per tornare a dimostrare di meritare la categoria.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Mkhitaryan 7: accelerazioni sempre molto pericolose e goal di gran classe.

Lautaro 7: leader indiscusso e uomo copertina; mette a segno la rete della sicurezza.

Calhanoglu 7: il ruolo in regia nasce come esperimento per necessità, ormai è una certezza.

Acerbi 6,5: l’età è solo un numero; sempre preciso e puntale in fase di copertura.

Gosens 6,5: corre, corre, corre; corre tantissimo Robin, ed è sempre più vicino alla sua versione migliore.

Barella 6,5: gestisce lo spazio-tempo in modo sapiente, in più regala un assist con tanto di dribbling da scuola calcio.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Lecce

MIGLIORI

Ceesay 6,5: senza paura tenta sempre la giocata; in un pomeriggio complicato mostra le sue qualità.

Hjulmand 6: tutti i palloni passano dai suoi piedi e lui in modo pulito li smista con grande tranquillità.

Tuia 6: partita caparbia e pulita; rischia con qualche intervento al limite ma l’arbitro gli dà ragione.

PEGGIORI

Pezzella 5: nonostante un Dumfries timoroso non riesce a contenerlo. La sua versione offensiva è nulla.

Gendrey 5,5: parte bene, ma le discese di Gosens lo spengono lentamente e inesorabilmente.

Strefezza 5,5: poco presente nella manovra offensiva dei suoi.