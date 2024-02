Voti e pagelle Inter-Juventus 1-0: i nerazzurri vincono e convincono

Il derby d’Italia si tinge di nerazzurro. L’Inter vince e allunga in classifica

Inter che parte subito forte; nei primi venti minuti il match segue un copione ben delineato con gli uomini di Inzaghi che attaccano forte, pressano in modo costante e lasciano pochi spazi ai bianconeri. La Juventus cerca comunque di reagire e in contropiede riesce a creare alcune occasioni pericolose. Tuttavia, la pressione dei nerazzurri continua incessantemente e al 37’ passa in vantaggio grazie all’autogol di Gatti. Nella ripresa le due squadre si allungano leggermente e a giovarne è lo spettacolo. Gli uomini di Allegri cercano varchi con la manovra, mentre i padroni di casa si scatenano con delle ripartenze che non trovano la via del goal solo perché un super Szczesny si oppone con fermezza. Il match non subisce altri particolari scossoni e a gioire sono così Barella e compagni.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Calhanoglu 8: praticamente perfetto. Disegna calcio regalando traiettorie visionarie; pura arte.

Pavard 7: pulito in fase difensiva. Audace e determinante quando si trasforma in esterno a tutta fascia.

Barella 7: sulla palla arriva sempre prima dell’avversario; grande lucidità nella gestione del pallone.

Mikhitaryan 7: meno presente con le sue classiche galoppate palla al piede, ma molto preciso in fase di copertura e gestione del pallone.

Dimarco 6,5: tantissima corsa e grande abnegazione difensiva.

Thuram 6: svaria su tutto il fronte d’attacco portando pressing e gestendo palloni complicati.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e peggiori Juventus

MIGLIORI

Szczesny 7: con due interventi strepitosi cerca di tenere a galla i suoi.

Bremer 6,5: sempre molto preciso e attento in copertura.

Mckennie 6,5: unico del suo centrocampo a mettere qualcosa in più; corre tanto e riesce anche a trovare delle buone giocate.

Danilo 6: prestazione solida; riesce a gestire il duo d’attacco nerazzurro.

PEGGIORI

Vlahovic 5: parte a mille, ma si sgonfia piano piano. Troppe corse inutili e poca lucidità in qualche momento chiave.

Rabiot 5,5: troppe volte surclassato dal centrocampo nerazzurro.