Voti e Pagelle Inter-Bologna 6-1: nerazzurri straripanti

Torna il sorriso in casa Inter; vittoria fondamentale visti anche i risultati dagli altri campi

Nerazzurri che ritrovano i 3 punti in una serata praticamente perfetta. Dopo i primi dieci minuti di tensione, forse dettati dai postumi di Torino, i ragazzi di mister Inzaghi ritrovano gioco, gamba e determinazione. Partita praticamente a senso unico, con il Bologna che tiene il campo fino al goal del vantaggio, arrivato al minuto 22 grazie alla fortunata deviazione di Lykogiannis. Dopo questa rete i rossoblu lasciano la scena in favore dei nerazzurri, che senza farsi pregare due volte sfogano tutta la frustrazione accumulata in questi giorni, post derby d’Italia. Così al 26’ Dzeko apre le danze per i suoi con un goal di rara bellezza; il raddoppio arriva grazie a Dimarco, al 36’, su punizione procurata da Lautaro. Lo stesso attaccante argentino al 42’ firma il terzo goal che manda le squadre a prendere un the caldo. Nella ripresa non si placa la foga nerazzurra e così arrivano in sequenza le reti di Dimarco al 49’, di Calhanoglu su rigore al 59’ e, infine, di Gosens al 76’.

Vittoria che tranquillizza, momentaneamente, l’ambiente nerazzurro ma soprattutto permette all’Inter di recuperare punti importanti alle squadre che la precedono.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dimarco 8: doppietta, tanta corsa e tanta qualità palla al piede.

Dzeko 7,5: nel momento del bisogno lui è sempre presente; mette a segno una rete da cineteca.

Calhanoglu 7: goal a parte, partita precisa, puntale e senza sbavature.

Lautaro 7: rete da rapace d’aria, per il resto solita partita di quantità.

Dumfries 7: meno timido di altri match, sgasa in più di un’occasione sulla fascia.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Bologna

MIGLIORI

Ferguson 6: tenta, alla meno peggio, di dare un senso a questo match.

PEGGIORI

Posh 4,5: soffre maledettamente la coppia d’attacco nerazzurra.

Soumaro 4,5: sempre in ritardo.

Sosa 4,5: disorientato.

Barrow 5: non pervenuto.