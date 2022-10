Voti e Pagelle Inter-Barcellona 1-0: urlo nerazzurro

L’Inter batte il Barcellona 1 a 0 e regala ai propri tifosi una piccola grande gioia

Grande serata per i nerazzurri che con una partita stoica riescono a mettere ko i blaugrana di Xavi. Barcellona arrembante sin dalle prime battute, con un giro palla costante che però non sortisce particolari paure alla perfetta retroguardia interista. Inter che riesce a difendere in modo ordinato e a ripartire sfruttando tutti gli spazi; così facendo, al 47’ del primo tempo, passa in vantaggio grazie a un destro chirurgico di Calhanoglu dal limite dell’area di rigore. Il tenore del match rimane sempre lo stesso ma un’Inter rocciosissima resiste alle offensive del Barcellona fino al triplice fischio finale.

Dopo settimane complicatissime Inzaghi ritorna a sorridere; un baricentro decisamente più basso regala un nuovo equilibrio alla sua squadra che con determinazione e compattezza si porta a casa 3 punti fondamentali.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Calhanoglu 8: quantità, qualità e rete della vittoria. Si adatta a un ruolo non suo in modo eccezionale.

Skriniar 7,5: la fascia da capitano lo galvanizza facendolo tornare ad essere letteralmente insuperabile.

De Vrij 7,5: annulla totalmente Lewandowski, dopo mesi di anonimato rinasce nel momento del bisogno.

Bastoni 7,5: pulito, anzi pulitissimo in fase difensiva audace in fase offensiva.

Dimarco 7: tiene a bada in modo tenace la spina nel fianco Dembelé, in fase offensiva tratta egregiamente il pallone.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Barcellona

MIGLIORI

Dembelé 6,5: il più pericoloso dei suoi, quando ha la palla nei piedi la sgasata è assicurata.

Pedri 6,5: nonostante la giovane età è già un centrocampista totale. Da solo sorregge una squadra.

PEGGIORI

Lewandowski 4,5: strano a dirsi ma il polacco non entra mai in partita; zero spunti, zero idee.

Alonso 5: spinta totalmente nulla, non riesce mai a sfondare il muro Darmian.

Raphinha 5: inceppato dalla difesa nerazzurra, decisamente poco ispirato.