Voti e Pagelle Fiorentina-Inter 3-4: girandola di emozioni a Firenze

Finale pirotecnico al Franchi con l’Inter che riesce a trionfare all’ultimo minuto sui viola

Match che vede i nerazzurri partire fortissimo con un uno-due in 15 minuti che ammutolisce il pubblico di casa. Le firme sono di Barella al 2’ minuto e di Lautaro al 15’. La Fiorentina non ci sta e al piccolo trotto prende campo; così, al minuto 32, trova la rete che accorcia le distanze, dal dischetto, con Cabral. L’Inter, nonostante la rete incassata, ritorna a fare gioco senza sbilanciarsi. La viola resta così in partita e con una ripartenza fulminea al 60’ riesce ad agguantare il pareggio grazie a Ikone. Tuttavia, gli uomini di Inzaghi non mollano la presa e al 73’ ritornano in vantaggio con il rigore trasformato da Lautaro. La rete dell’argentino non è però sufficiente perché al 90’ è Jovic a riprenderla per la Fiorentina. Il match sembra ai titoli di coda, ma con un ultimo colpo di reni l’Inter riesce a portare a casa i 3 punti grazie alla rete di Mkhitaryan al 95’.

Partita a dir poco spettacolare con una Fiorentina che ancora una volta, in campionato, non riesce a raccogliere quanto seminato. L’Inter sembra invece definitivamente ritrovata; vittoria sofferta ma voluta con le unghie e con i denti.

Migliori e Peggiori Fiorentina

MIGLIORI

Jovic 7: con il suo ingresso porta imprevedibilità nelle zone calde del campo; gran goal, da vero attaccante, anche se serve a poco ai fini del risultato.

Kouame 7: faro dell’attacco viola; con le sue giocate crea spesso superiorità numerica.

Ikone 6,5: trova un goal spettacolare, con le sue caratteristiche deve però riuscire ad essere più incisivo.

PEGGIORI

Venuti 4: fa praticamente un assist a Mikhitarian su una palla che andava, oggettivamente, scaraventata in tribuna.

Martinez Quarta 5: saltato come un birillo da Lautaro sul secondo goal nerazzurro.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 9: assist, doppietta e tanta corsa. Si carica l’Inter sulle spalle e lo fa anche in bello stile.

Barella 7: apre le danze con un gran goal d’esterno; mette anche lo zampino sulla rete della vittoria.

Mikhitarian 7: non un gran match il suo ma il goal all’ultimo secondo gli vale più di una sufficienza.

PEGGIORI

Correa 5: anonimo.

De Vrij 5,5: ingenuo sul goal di Jovic.