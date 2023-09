Voti e pagelle Braga-Napoli 1-2: Niakite fa il regalo al Napoli, gli azzurri vincono la prima

Voti e pagelle Braga-Napoli 1-2: un gol di Di Lorenzo e l’autorete di Niakite consegnano tre punti agli azzurri.

Il Napoli inizia la sua avventura europea nel girone C di Champions League. Il primo avversario è il Braga che non ha intenzione di lasciarla vinta al Napoli. I portoghesi rischiano subito con Fonte che regala la palla a Osimhen per andare in porta ma il tiro del nigeriano si infrange sul portiere Matheus, con il brasiliano che salva la propria porta.

Gli azzurri ci provano ancora ma la palla non vuole proprio entrare con tanti legni e traverse prese da Osimhen. Quando sembra tutto ormai perduto, durante i minuti di recupero prima dell’intervallo Di Lorenzo insacca con un tiro e porta la sua squadra in vantaggio.

Nella ripresa il Napoli ritorna con lo stesso mordente e cerca disperatamente la seconda rete. Invece, arriva il pari dei padroni di casa con Bruma che inganna tutta la difesa azzurra, tutto da rifare per gli ospiti. La squadra di Rudi Garcia non si arrende e, con molta fortuna, trovano la rete del vantaggio con un autogol goffo di Niakite.

Pagelle Braga

Peggiori

Niakate 4

Come il suo compagno di reparto, commette troppo leggerezze. Poteva essere un fallo da rigore quello su Osimhen ma l’arbitro decide di non concederlo. L’autorete è davvero molto goffo.

Fonte 5

Un po’ pasticcione ad inizio partita per quella leggerezza che ha portato Osimhen verso il portiere. Per fortuna per lui il nigeriano ha sciupato completamente l’occasione. Molto lento nelle uscite.

Migliori

Matheus 7

Un vero e proprio mastino: commette tre miracoli nei primi dieci minuti e ipnotizza Osimhen quando si trova a tu per tu con lui. Il suo guantone propizia i diversi legni del Napoli. Una doppia parata che ha dell’incredibile.

Bruma 7

Un vero cecchino, che aveva già colpito il Napoli ai tempi del Lipsia. Un attaccante davvero interessante che si fa vedere molto spesso e crea più di qualche rompicapo alla difesa azzurra.

Pagelle Napoli

Peggiori

Anguissa 5

Il centrocampista non era davvero in serata. Troppo in bambola e troppi palloni persi, per lui che lo scorso anno è stato uno dei mattatori del centrocampo azzurro.

Juan Jesus 5

Più di qualche responsabilità sul gol del pareggio e non si intende per nulla con Ostigaard. Ancora una volta il brasiliano non riesce a leggere la lettura difensiva com’è successo già a Genova.

Migliori

Di Lorenzo 7,5

Quando la squadra non trova il gol, ci pensa subito il capitano. Un bel gol che prende la traversa e subito ad abbracciare la squadra. Il Napoli si affida a lui dopo le difficoltà iniziali della partita.

Osimhen 6,5

Mancato il gol però il nigeriano si è fatto sempre trovare super propositivo e stava anche per procurarsi il calcio di rigore. Pali e traverse, in una giornata davvero no.