Voti e Pagelle Bologna-Inter 2-1: brutto passo falso nerazzurro

Termina con la vittoria del Bologna per 2 a 1 il recupero di campionato; Inter che spreca una ghiotta occasione per andare in vetta alla classifica. Match che parte subito forte con i nerazzurri che dopo 3 minuti trovano la rete del vantaggio grazie alla prodezza di Perisic, vantaggio che tuttavia dura solo 26 minuti poiché un colpo di testa dell’ex Arnautovic rimette tutto in parità. Secondo tempo che vede l’Inter cercare con tutte le forze il goal del vantaggio ma un Bologna coriaceo resiste senza esitazioni. Tutto però cambia al minuto 82 quando un liscio clamoroso di Radu spalanca la porta a Sansone che firma così il goal della vittoria bolognese.

Migliori e Peggiori Bologna

MIGLIORI

Arnautovic 7: fa spesso e volentieri la voce grossa tra i difensori nerazzurri, firma il goal del pareggio con uno stacco da vero bomber.

Sansone 6,5: entra, segna e tutti a casa. Rapace sull’errore di Radu.

Skorupski 6,5: tiene a galla i suoi quando il pressing nerazzurro si fa più insistente.

Theate 6,5: partita di una pulizia imbarazzante, toglie sempre le castagne dal fuoco.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Perisic 6: meriterebbe anche di più per la sua solita inesorabile spinta e per il fantastico goal ma l’errore di Radu, in parte, è anche colpa sua.

Skriniar 6: solita partita di grande sostanza.

PEGGIORI

Radu 3: liscia la palla in modo clamoroso, commettendo un errore che può costare davvero caro in ottica scudetto.

Correa 5: non entra mai nel vivo dell’azione, il più delle volte finisce per portare l’uomo addosso ai suoi compagni chiudendo gli spazi.

Dumfries 5: gioca tutta la partita con il freno a mano tirato, troppa paura di saltare l’uomo.