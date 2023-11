Voti e pagelle Benfica-Inter 3-3: montagne russe allo stadio da Luz

Partita pirotecnica quella andata in scena tra Benfica e Inter; le due squadre si dividono la posta in palio in una partita “pazza”

Pareggio per 3 a 3 che, tutto sommato, va bene a tutte e due le squadre. Entrambe si giocheranno qualcosa nell’ultima giornata dei gironi di Champions: i nerazzurri la prima posizione nel girone; i portoghesi un posto in Europa League. Match che vede partire i padroni di casa a mille; in appena 34 minuti di gioco (5′,13′ e 34′) la tripletta dell’ex Joao Mario fa sognare i tifosi del Benfica. Inter che, visti i numerosi cambi rispetto alla formazione titolare, si trova totalmente in balia dell’avversario, senza distanze e senza ritmo. Tuttavia, nella ripresa gli uomini di Inzaghi riescono a cambiare volto alla partita; con maggior intensità e con una miglior circolazione palla trovano i giusti varchi e mettono la firma su una gran bella rimonta a cui è mancato solo il goal del sorpasso. Ad aprire le danze ci pensa Arnautovic al 51′, Frattesi, al 58′, riapre definitivamente il match e, infine, al 72′ Sanchez sigla, dal dischetto, la rete del pareggio.

Migliori e peggiori Benfica

MIGLIORI

Joao Mario 7,5: tripletta da ex avvelenato. Primi mezzora di gioco di una intensità unica.

Morato 6,5: nonostante sia fuori ruolo disputa un match estremamente pulito in fase di copertura.

Tengstedt 6,5: semplifica la vita ai suoi svolgendo tanto lavoro da boa d’attacco. Intelligente a smistare nel modo corretto i palloni che passano da lui.

Joao Neves 6,5: classe cristallina e talento purissimo; ogni tocco di palla è misurato e di una leggerezza unica.

PEGGIORI

Otamendi 5: ingenuità enorme sul fallo da rigore, nettissimo, commesso su Thuram.

Antonio Silva 5,5: non gioca un brutto match, ma il fallaccio che gli costa l’espulsione si poteva rivelare fatale per i suoi.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Frattesi 6,5: nella confusione del primo tempo è l’unico che tiene botta a centrocampo. Nella ripresa mette la firma su una splendida rete.

De Vrij 6,5: sempre pulito, controllato e deciso negli interventi difensivi.

Thuram 6,5: entra e si procura immediatamente il rigore che vale il pareggio.

Acerbi 6,5: inarrestabile. Fase difensiva sufficiente ma è nella fase offensiva che dà il meglio di sé, sempre pronto a spingere e braccare l’avversario.

PEGGIORI

Klaassen 5: non pervenuto. Un fantasma in mezzo al campo.

Asllani 5: costantemente marcato a uomo non trova mai lo spazio per impostare; inoltre, perde un pallone sanguinosissimo che manda in rete gli avversari.