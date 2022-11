Voti e Pagelle Atalanta-Inter 2-3: sorriso per Inzaghi

Chiude al meglio Inzaghi, che con questa vittoria trova finalmente 3 punti in uno scontro diretto

Match bloccato nei primi 20 minuti; giro palla sterile dell’Inter che non riesce a imbastire trame pericolose a causa del posizionamento uomo su uomo della squadra di Gasperini. La partita si sblocca al 25’, con l’Atalanta che riesce a passare in vantaggio dal dischetto grazie a Lookman. Inter che però reagisce quasi subito, e al 36’ trova la rete del pareggio con Dzeko. La ripresa si apre con una leggera modifica tattica da parte dell’Atalanta, Malinovsky prende il posto dell’ottimo Scalvini; questa mossa si rivela un boomerang per Gasperini poiché gli uomini di Inzaghi trovano più spazi e più libertà in fase di possesso. Così, al 56’, ci pensa nuovamente Dzeko a portare in vantaggio i suoi. Inter che, nonostante il vantaggio acquisito, non molla la presa e dopo 5 minuti dal secondo goal segna anche il terzo, una spizzata di Lautaro trova il tocco di Palomino che la butta nella propria porta. Lo stesso Palomino al 77’ trova la rete che accorcia le distanze. Successivamente, i bergamaschi ci provano ma non riescono a sfondare il muro dell’Inter.

Inzaghi che può tirare un piccolo sospiro di sollievo grazie a questo successo e andare in “vacanza mondiale” con un po’ più di leggerezza, conscio del fatto che alla ripresa ci sarà subito una partita di cartello ad aspettarlo.

Migliori e Peggiori Atalanta

MIGLIORI

Scalvini 6,5: gioca un ottimo primo tempo completamente dedito alla fase difensiva; viene sostituito per alzare il baricentro ma la mossa non paga.

Koopmeiners 6,5: solido e preciso in mezzo al campo.

Lookman 6,5: rigore perfetto, per il resto tenta spesso la giocata ma non riesce ad incidere.

PEGGIORI

Hateboer 5: totalmente anonimo.

Maehle 5,5: spinge di più del compagno sulla fascia opposta ma non è mai realmente pericoloso.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dzeko 7,5: prestazione super del bosniaco; due goal, tanti palloni ripuliti e classe infinita.

Lautaro 7: mette lo zampino su due dei tre goal, come sempre tanta garra e tanto lavoro sporco.

Calhanoglu 7: pulito in fase di regia, concentrato e incisivo in interdizione.

PEGGIORI

De Vrij 5,5: ingenuo sul fallo che ha causato il rigore.