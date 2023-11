Voti e pagelle Atalanta-Inter 1-2: vittoria di misura, ma con spirito di sacrificio, per i ragazzi di Inzaghi

Inter che espugna Bergamo e consolida la prima posizione in classifica

Gli uomini di Inzaghi, in un pomeriggio piovoso, riescono a portare a casa i tre punti contro un’ottima Atalanta. I bergamaschi, con un pressing alto e una difesa uomo su uomo a tutto campo, imballano il gioco dell’Inter per buona parte del primo tempo. Tuttavia, non sono in grado di pungere una volta riconquistato il possesso. Al contrario, Lautaro e compagni, nonostante i varchi chiusi, al 40′ circa riescono a trovare una via per Darmian che viene steso da Musso e regala così ai nerazzurri il rigore che, poco dopo, Calhanoglu tramuta in goal. La Dea subisce il colpo e per gli ultimi minuti del primo tempo e l’inizio della ripresa non riesce a trovare più le misure; inoltre, al minuto 57, con un splendido destro, il solito Lautaro firma la rete del raddoppio interista. Il match sembra chiuso e l’Inter in controllo, ma pochi istanti dopo, al 61′, un’ingenuità clamorosa di Dimarco regala ai padroni di casa la rete della speranza firmata da Scamacca. Gli uomini di Gasperini sembrano galvanizzati dal goal e tentano a più riprese, ma senza risultati, di sfondare il muro difensivo degli ospiti.

Migliori e peggiori Atalanta

MIGLIORI

Lookman 7: sempre nel vivo delle azioni; quando il pallone è tra i suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso. Insensata la sostituzione.

Scamacca 6,5: una rete e tantissimo lavoro sporco fatto egregiamente.

Koopmeiners 6,5: grande precisione in fase di possesso e molta attenzione in fase difensiva.

PEGGIORI

Toloi 4,5: nel momento chiave lascia i suoi in inferiorità numerica.

Scalvini 5: ingenuo sul secondo goal subito.

Hateboer 5: entra per dare maggior consistenza alla fascia, in realtà non riesce in alcun modo ad essere incisivo.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Calhanoglu 7,5: goal a parte è, come sempre, il cuore pulsante di questa squadra. Mette ordine e pulisce la propria metà campo quando serve.

Lautaro 7: in un pomeriggio di lotta, tira fuori dal cilindro una perla.

Darmian 6,5: il suo ingresso aumenta i giri del motore della sua squadra.

De Vrij 6,5: tanta precisione e ottimo tempismo negli interventi.

Sommer 6,5: grande reattività; quando viene chiamato in causa risponde presente.

PEGGIORI

Dimarco 5: un errore da matita rossa. Fallo o non fallo questo è il dilemma; resta il fatto che quella palla scippata andava spedita in tribuna.