Volleymercato maschile: Sbertoli è l’erede di Giannelli

Riccardo Sbertoli è a tutti gli effetti l’erede designato di Simone Giannelli. L’alzatore milanese avrà infatti l’onore e l’onere di sostituire, per i prossimi tre anni, uno dei migliori palleggiatori al mondo nella squadra trentina.

Dopo il percorso nelle giovanili di Milano a Segrate, l’esordio in prima squadra arriva nell’annata 2014/2015. Anno dopo anno il palleggiatore, classe ’98, ha mostrato tutto il suo talento riuscendosi a guadagnare il posto da titolare nelle ultime stagioni in maglia biancorossa.

Foto presa dal sito della società Trentino Volley (trentinovolley.it)

La carriera è da poco iniziata ma il giovane milanese può già vantare nel suo palmares una Challenge Cup, conquistata in quest’ultima stagione, e diverse presenze in nazionale, tra cui l’ultima esperienza di VNL affrontata da capitano del gruppo azzurro.

Il prossimo anno sarà fondamentale per Sbertoli. Farà parte di un gruppo molto giovane che lotterà per rimanere nella parte alta della classifica e si vedrà impegnato per la prima volta in Champions League.

Migliori Bookmakers AAMS