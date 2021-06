Volleymercato maschile: Lavia è il primo nome di Trentino

Dopo numerosi e dolorosi addii, Trentino Volley riparte da Daniele Lavia.

Foto presa dal sito della società Trentino Volley (trentinovolley.it)

La sconfitta in Champions League ha costretto la società trentina ad un ridimensionamento del budget e la banda azzurra diventa così il primo tassello di questo nuovo progetto.

Il giovane schiacciatore, classe ’99, arriva alla corte di Angelo Lorenzetti al termine di una stagione a Modena fatta di alti e bassi. Protagonista assoluto in alcune partite e meno efficace in altre, ha sempre dato il suo contributo alla squadra fino all’ennesimo infortunio dell’anno che lo ha costretto a saltare i playoff per il quinto posto.

Lavia, ora impegnato con la maglia azzurra, è stato inserito nella lista dei possibili partecipanti ai giochi olimpici. A breve si scoprirà se farà parte della spedizione azzurra o se dovrà rimandare il suo sogno ancora di qualche anno. Ma sicuramente nella stagione che verrà con la maglia gialloblù avrà l’occasione per fare il salto di qualità ed entrare così nell’Olimpo del volley.

