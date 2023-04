Volley, Trento è la prima semifinalista Scudetto

Volley, playoff Superlega maschile: è Trento la prima semifinalista. La squadra di Lorenzetti batte 3-0 il Vero Volley e chiude sul 3-1 la serie. Vanno a gara cinque, invece, Perugia, Lube e Modena.

Trento è la prima semifinalista dei playoff di Superlega. Il netto 3-0 (22-25; 20-25; 19-25) col quale Sbertoli e compagni si sono sbarazzati in trasferta del Vero Volley, ieri, ha sancito la chiusura della serie di questo quarto di finale in gara quattro.

I “dolomitici” sono così l’unica big ad avere archiviato la pratica del primo turno, trascinati da Micheletto e Kaziyski, entrambi a quota 12, e ora attendono in semifinale la vincente del confronto tra Modena e Piacenza. I biancorossi di Botti hanno pareggiato ieri la serie, con il secondo 3-0 di fila (25-20; 25-21; 25-20) inflitto alla squadra di Giani, che forse ha accusato le scorie psicologiche della pesante sconfitta patita contro i belgi del Roeselare in finale di Coppa CEV (un altro 3-0 senza appello, che costringerà i gialloblù alla fatica del golden set, se vorranno portare a casa la coppa). Nel 3-0 piacentino spiccano le prove di Lucarelli e Leal, 14 punti ciascuno, mentre dall’altra parte della rete non sono bastati a Modena i 13 punti di Lagumdzija.

Si mantiene viva la Lube Civitanova, che infilza nuovamente una, sin qui sorprendente, Verona 3-1, grazie ai 22 punti del giovane schiacciatore bulgaro Nikolov, e ai 17 punti ciascuno messi a referto da Yant e Zaytsev, per pareggiare la serie e rimandare ogni sentenza a gara cinque, dopo essere stata a un passo dal baratro dell’eliminazione.

Continua a tenere botta, a suon di tie-break, Milano, nella sfida contro la capolista Perugia, che avrà il suo epilogo solo in gara cinque.

La squadra che fino a un mese e mezzo fa sembrava imbattibile, ha perso evidentemente certezze dopo la sconfitta in Coppa Italia per mano di Piacenza, e se in Champions si troverà a dover rimontare l’ostacolo ZAKSA, impresa quanto mai improba, in campionato si sta complicando il cammino contro la squadra di coach Piazza, che l’ha sconfitta in cinque set come in gara due (25-15; 19-25; 19-25; 28-26; 15-13), e il prossimo fine settimana cercherà al Pala Barton di completare la propria impresa.

C’è preoccupazione nell’ambiente umbro, con il presidente Sirci che non le ha mandate a dire, rimproverando Anastasi di non riuscire a trovare la via d’uscita da una situazione che si sta facendo complicata, e rischia di rendere vano il record immacolato di 22 vittorie in altrettante partite: “Il nostro approccio alla partita è stato a dir poco leggero. Non riceviamo bene, e dunque non possiamo attaccare come dovremmo. La squadra, nel momento decisivo della stagione, sta regredendo invece di crescere, come stanno facendo tutte le altre. L’allenatore non riesce a risolvere i problemi che abbiamo in questo momento, ed è chiamato a farlo”, ha detto Sirci a fine partita: Anastasi riceverà il messaggio?