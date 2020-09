Volley, Superlega maschile: Perugia schianta 3-0 Callipo e parte col piede giusto

Vittoria sofferta dei “Block Devils” della Sir Safety Conad Perugia che al PalaBarton sconfiggono 3-0 (35-33; 25-20; 26-24) la Callipo di coach Valerio Baldovin, in un match meno scontato di quanto non si presentasse sulla carta. I calabresi, in campo con il proprio sestetto migliore, composto dalle bande Rossard e Cardoso, con la diagonale Neto-Saitta e al centro la coppia Cester-Chinenyeze, libero Simone Sardanelli, fanno soffrire oltremodo i freschi vincitori della Supercoppa Italiana che, per non sottovalutare il primo impegno in campionato, si presentano anch’essi con le bocche di fuoco Leòn e Plotnytski in banda, coadiuvati dalla diagonale De Cecco-Atanasjevic e dalla coppia di centrali Solé, vera sopresa di inizio stagione, Fabio Ricci. Settimo uomo, come sempre, Massimo Colaci.

La gara si dimostra più ostica del previsto, tanto che il primo set si chiude ai vantaggi sul 35-33, dopo che la callipo di Vibo Valentia si era guadagnata sei set point, tutti annullati da un Leòn in splendida forma. Dopo un secondo set più “tranquillo”, chiuso con il risultato di 25-20 per la squadra umbra, il parziale decisivo ha visto ancora gli uomini della Sir Safetuy Conad Perugia recuperare uno svantaggio di 22-17 con un ottimo turno in battuta dello stesso Leòn, autore di cinque aces, nove nel complesso del match. Questa vittoria permette agli umbri di salire a quota tre in classifica e tenere il medesimo passo di Lube e Trento, le avversarie più temibili, che hanno regolato col medesimo punteggio rispettivamente Verona e Padova. Ora Perugia sarà attesa da un altro match insidioso contro la Gas Sales Piacenza di coach Bernardi. Una gara che, con ogni probabilità, potrà offrire indicazioni importanti su quello che sarà l’andamento di questa Superlega.

Volley: la classifica aggiornata dopo i posticipi

Itas Trentino Punti: 3 Giocate: 1 Vinte:1 Perse:0 Computo set: 3:0

Lube Civitanova Marche Punti: 3 Vinte: 1 Perse: 0 Computo set: 3:0

Sir Safety Conad Perugia Punti: 3 Vinte: 1 Perse: 0 Computo set: 3:0

Gas Sales Piacenza Punti: 3 Giocate: 1 Vinte: 1 Perse: 0 Computo set: 3:1

Vero Volley Monza Punti: 3 Giocate: 1 Vinte: 1 Perse: 0 Computo set: 3:1

Leo Shoes Modena Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 1 Computo set: 1:3

Consar Ravenna Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 1 Computo set: 1:3

Top Volley Cisterna Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 1 Computo set: 0:3

Kioene Padova Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 0 Computo set: 0:3

Blue Volley Verona Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 1 Computo set: 0:3

Volley Tonno Callipo Punti: 0 Giocate: 1 Vinte: 0 Perse: 1 Computo set: 0:3

