Volley, Superlega maschile: il recupero della 10a giornata se lo aggiudica Ravenna

Il recupero della 10a giornata di ritorno vede scendere in campo le formazioni che occupano momentaneamente gli ultimi posti in classifica: la Kioene Padova e la Consar Ravenna. Comincia meglio la squadra allenata da coach Cuttini ma i ragazzi di Bonitta si dimostrano più concreti nei finali di set.

La Kioene sente molto la mancanza del suo capitano Volpato, risultato positivo al Covid-19, in questa occasione sostituito dal giovane Canella. L’incontro ha dato vita ad una vera e propria battaglia, che ha visto i romagnoli uscirne vincitori con il punteggio di 1-3 (24-26, 25-27, 25-22, 22-25).

Logo Superlega maschile volley

Il racconto del match: primo e secondo set

Avvio di gara con scambi molto lunghi che vedono le due formazioni testa a testa. I due errori in attacco di Canella portano la Consar al primo vero vantaggio (4-7). I giocatori ravennati, Recine in primis, litigano per tutto l’arco del primo set con il servizio. Mentre i patavini continuano a fare male dai nove metri: Wlodarczyk mette a segno un ace (12-13) così come Vitelli (15-14) e Stern (17-15). Nel campo romagnolo l’attaccante di punta è Pinali, a cui si affida totalmente Redwitz per raggiungere il 24 pari. La diagonale di Recine e il muro di Grozdanov fanno vincere il set agli ospiti.

Nel secondo parziale si fa vedere Mengozzi, precedentemente quasi mai utilizzato, con un monster block sulla banda polacca (5-5). Vitelli fatica a mettere a terra il pallone essendo molto ben curato dal muro e poi sbaglia direttamente l’attacco (6-8). Stern trova il punto con un pallonetto lungo spiazzando la difesa corta di Ravenna (16-16).

La squadra ospite risulta ancora molto fallosa al servizio, con Bonitta che esprime platealmente tutta la sua disperazione. Loeppky continua la sua buona prova in attacco, cambiando continuamente il colpo non dando alcun riferimento al muro avversario. Come nel set precedente Ravenna va a vincere ai vantaggi con un primo tempo del n.11 e una palla dubbia nel contrasto a rete, a cui gli arbitri affidano l’ultimo tocco a Shoji.

Terzo e quarto set

Cuttini da fiducia a Canella, il quale dopo un inizio deludente si rifà con un primo tempo rapido (5-4). La banda italiana della Consar finalmente mette a segno un punto diretto con la battuta (6-7). La Kioene guidata da Stern cerca di riaprire la partita; l’ace dell’alzatore hawaiano porta avanti i patavini (18-16). Bottolo aumenta il vantaggio con un mani fuori (21-18). Il n.90 veneto trova il punto del match-point, che Merlo spreca con l’errore al servizio. Redwitz regala la vittoria del terzo set sbagliando dai nove metri.

Pinali torna ad essere efficiente anche al servizio e trova l’ace del 3-4. Fino al punto n.14 del quarto parziale, il gioco è in assoluta parità. La sette di Vitelli permetta Padova di andare sul +2 (16-14). Il turno in battuta dell’opposto romagnolo crea ancora difficoltà a Padova nella ricostruzione del gioco (18-20). Sul 20-21 entra Casaro per il servizio ma l’unica cosa che colpisce la palla è la testa del suo compagno a rete. Recine trascina i suoi e con l’ultimo attacco permette alla Consar di tornare alla vittoria dopo le tre sconfitte rimediate a inizio girone di ritorno.

Volley, Superlega maschile: i risultati dei recuperi

Recupero della 9ª giornata di andata:

NBV Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (23-25, 19-25, 25-21, 24-26)

Recupero della 10ª Giornata di andata:

Kioene Padova – Consar Ravenna 1-3 (24-26, 25-27, 25-22, 22-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna 3-0 (25-17, 25-16, 25-18)

Volley, Superlega maschile: classifica aggiornata dopo i recuperi

Squadra PG V P Set Pt 1 Sir 13 12 1 36:7 36 2 Lube 13 11 2 34:12 31 3 Callipo 13 9 4 29:21 25 4 Gas Sales 14 8 6 27:25 24 5 Power Volley 12 7 5 26:22 20

6 Modena 14 7 7 24:25 20 7 Volley Milano 12 7 5 25:24 18 8 Trentino 11 6 5 22:18 18 9 Verona 12 4 8 20:27 13 10 Padova 13 3 10 16:32 11 11 Porto Robur Costa 11 1 10 14:30 7 12 Top Volley 14 1 13 10:40 5 Fonte: Google

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS