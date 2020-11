Volley, Superlega maschile: i risultati della prima giornata di ritorno

Alcune sorprese e tante conferme in questo inizio del girone di ritorno. Piacenza e Civitanova hanno vinto entrambe 3 a 1 rispettivamente contro Ravenna e Verona negli anticipi di giornata.

Dal Palasport di Cisterna di Latina arrivano buone notizie per l’Allianz Milano. I ragazzi di Piazza tornano alla vittoria, guidati dai 18 punti dell’MVP Maar. Inoltre, il successo contro la Top Volley Cisterna per 0-3 (21-25, 20-25, 18-25) è stato dedicato a Jean Patry, ancora infortunato, il quale potrà tornare a giocare con il nuovo anno.

Non sono altrettanto buone le ultime notizie dell’Itas Trentino. In settimana Giannelli, aveva annunciato con un video sui suoi social, l’esisto negativo del tampone e la possibilità di tornare ad allenarsi. A sorpresa si è riscontrata di nuovo la positività del capitano nei controlli pre-gara. Così Padova, per tale motivo, ha dato la disponibilità a rinviare la partita a data da destinarsi.

Vibo Valentia lotta ed emoziona ma non riesce nell’impresa di battere Perugia, tornata al completo. La partita andata in scena al PalaMaiata si è giocata in totale parità nei primi due set, poi è l’esperienza degli umbri a prevalere. La Sir Safety Conad Perugia ottiene la nona vittoria con il punteggio di: 1-3 (23-25, 29-27, 17-25, 22-25)

Logo Superlega maschile volley

Vero Volley Monza – Leo Shoes Modena

La squadra di Eccheli riprende da dove aveva terminato, ovvero il 3-0 netto contro Perugia. Con un turno in battuta di Dzavoronok, Monza trova subito un vantaggio importante (8-2). Mentre ai brianzoli riesce tutto, Modena fatica ad entrare in partita. Iniziano a farsi vedere i due centrali monzesi: Holt mette a segno due ace e Galassi altrettanti primi tempi. Non bastano l’entrata in campo di Lavia, al posto di Petric troppo falloso, e la reazione di Vettori a invertire le sorti del primo set.

I gialloblu rientrano in campo con un atteggiamento diverso. Vettori continua a rispondere presente e Mazzone si impone con il suo servizio per riportare il punteggio in parità. Quando Modena sembrava aver ritrovato il suo gioco, Galassi mura l’opposto modenese e riapre il parziale. Un secondo set che ha visto molti errori in battuta da ambo le parti, interrompendo spesso il ritmo di gioco e di conseguenza creando problemi ai padroni di casa.

Il terzo set è un deja-vù del primo. Sul taraflex si vede giocare solo la squadra brianzola. Anche Vettori, finora il migliore tra gli ospiti, si trova in difficoltà e viene sostituito da Petric. Anche Bossi trova il campo e mette la firma sul primo punto della stagione. L’opposto di Monza chiude i conti con un doppio muro sul coetaneo Lavia e impreziosisce la sua prova con un ace.

Vettori, insieme a Stankovic, cerca di caricarsi la squadra sulle spalle. Nonostante gli emiliani sembrino aver ritrovato fiducia ma il muro di Galassi su Petric a metà quarto set spegne tutte le loro speranze. L’incontro termina 3-1 (25-14, 21-25, 25-13, 25-22) a favore della Vero Volley Monza. L’MVP di giornata è l’ex di turno Maxwell Holt che mette a referto 13 punti con 2 ace e 5 muri.

Volley, Superlega maschile: ecco i risultati della prima giornata di ritorno

Vero Volley Monza – Leo Shoes Modena 3-1 (25-14, 21-25, 25-13, 25-22)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia 1-3 (23-25, 29-27, 17-25, 22-25)

Top Volley Cisterna – Allianz Milano 0-3 (21-25, 20-25, 18-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Consar Ravenna 3-1 (19-25, 25-21, 25-21, 25-22)

Itas Trentino – Kioene Padova Rinviata

Cucine Lube Civitanova – NBV Verona 3-1 (25-17, 25-12, 19-25, 25-13)

Volley, Superlega maschile: classifica aggiornata dopo la prima giornata di ritorno

Squadra PG V P Set Pt 1 Sir 10 9 1 27:7 27 2 Lube 10 9 1 28:7 26 3 Power Volley 11 7 4 24:19 19 4 Callipo 11 7 4 23:21 19 5 Gas Sales 11 6 5 21:21 18

6 Modena 10 6 4 21:16 17 7 Volley Milano 11 6 5 22:22 16 8 Trentino 8 3 5 13:16 10 9 Verona 9 3 6 14:21 9 10 Padova 11 2 9 13:28 8 11 Porto Robur Costa 8 1 7 12:21 6 12 Top Volley 10 1 9 9:28 5 Fonte: Google

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS