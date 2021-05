Volley, la 4 Torri Ferrara porta Ceban in Nazionale Under 21

Il giovane e promettente centrale granata è stato inserito nella lista dei convocati per il collegiale di Caorle in programma il 17 maggio. Selezionato dal dt Velasco e dal coach Giulio Frigoni, avrà la possibilità di confrontarsi con atleti che militano in A1.

Un orgoglio per tutta la pallavolo emiliana: il giovane centrale Victorio Ceban, in forza alla 4 Torri Ferrara, farà parte dei quattordici atleti Under 21 convocati dal direttore tecnico delle Nazionali giovanili Julio Velasco e da coach Giulio Frigoni, per il collegiale che si terrà a Caorle (VE) il prossimo 17 maggio.

Classe 2001, questo ragazzone alto 204 cm, ha fatto parte in pianta stabile del roster di coach Zambelli. La sua presenza sottorete, soprattutto a muro, è stata essenziale per il raggiungimento dei prestigiosi traguardi raggiunti quest’anno dalla società estense (seconda nel proprio girone e in piena lotta per i playoff promozione).

Fonte immagine: sito della 4 Torri Volley Ferrara

La 4 Torri ne dà l’annuncio con una punta d’orgoglio. D’altronde Ceban è uno dei prodotti del settore giovanile della squadra granata: dopo aver militato nelle file dell’Under 14, sotto la guida di coach Matteo Bernard, ha compiuto il grande passo verso la prima squadra lo scorso anno, diventandone ad oggi uno dei punti di riferimento. La dimostrazione di come investire sul settore giovanile e plasmare l’atleta in casa propria dia, alla lunga, ottimi risultati.

Ceban, oltre alla responsabilità di indossare la maglia azzurra, avrà la possibilità di confrontarsi con giovani atleti che hanno già avuto modo di saggiare categorie superiori. Gli esempi più lampanti sono Tommaso Rinaldi (schiacciatore Leo Shoes Modena) e Paolo Porro (regista di riserva della stessa formazione emiliana). Oltre a loro, i tanti giovani della Kioene Padova, Andrea Schiro, Mattia Gottardo e Leonardo Ferrato, che Ceban ha avuto modo di affrontare quest’anno sul campo.

Un premio meritato dopo una stagione disputata sempre su ottimi livelli. Stadiosport si unisce all’in bocca al lupo della 4 Torri a beneficio del proprio centrale.

Volley, Italia Under 21: la lista completa dei convocati per il collegiale di Caorle

Porro Paolo (Modena Volley), Rinaldi Tommaso (Modena Volley), Pol Alberto (Trentino Volley), Stefani Tommaso (Porto Robur Costa RA), Gianotti Alessandro (Libertas Cantù), Jeroncic Rok (Calcit Kamiq Lubiana), Magalini Giulio (NBV Verona), Russo Davide ( Volley 78 Lagonegro), Catania Damiano (Volley Cuneo), Turri Prosperi Francesco (Lupi S. Croce), Cianciotta Nicola (PAG Volley Taviano), Ferrato Leonardo (Kioene Padova), Schiro Andrea (Kioene Padova), Gottardo Mattia (Kioene Padova),

Migliori Bookmakers AAMS