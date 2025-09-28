Volley: Italia Campione del Mondo, battuta la Bulgaria

L’Italia di Fefè De Giorgi è Campione del Mondo per la 2° volta consecutiva: battuta in Finale a Manila la Bulgaria 3 a 1.

L’Italia è campione del mondo di pallavolo per la quinta volta nella sua storia, secondo trionfo consecutivo per gli azzurri.

😏 𝑶𝒑𝒔, 𝒍’𝒂𝒃𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒐…𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐎! 🥇🌎



🇮🇹 L’Italia riscrive la storia, superata in finale la Bulgaria!

🫂 Grazie azzurri per aver portato l’Italia sul tetto del mondo. Ancora una volta. 💙#LaNazionale | #MWCH2025 pic.twitter.com/s3kSdXuACF — Federvolley ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Federvolley) September 28, 2025

L’Italia del CT Fefè De Giorgi si laurea nuovamente campione del mondo di pallavolo maschile, superando in finale la Bulgaria con il punteggio di 3-1. Una sfida chiusa con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10, che consegna agli azzurri il quinto titolo iridato della storia e il secondo consecutivo.

Un risultato straordinario che conferma il dominio della pallavolo italiana a livello internazionale. Dopo l’impresa della nazionale femminile, capace di salire sul tetto del mondo solo poche settimane fa, anche gli uomini hanno completato un’annata da incorniciare, portando a casa una doppietta storica.

Gli azzurri hanno mostrato grande solidità, spirito di squadra e talento, dominando per lunghi tratti la finale e chiudendo con un netto 25-10 nel quarto set che non ha lasciato scampo agli avversari. Un trionfo che rafforza ulteriormente la tradizione vincente dell’Italia nella pallavolo mondiale e che alimenta entusiasmo e speranze in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Cronaca della Finale Italia – Bulgaria:

Primo Set:

Partenza decisa per gli azzurri, che aprono la finale con un set di carattere chiuso sul 25-21. L’Italia parte forte e prova subito a imporre il ritmo, ma la Bulgaria risponde colpo su colpo e aggancia il pari sul 7-7. Un errore al servizio di Giannelli consegna l’8-8, poi i bulgari trovano un mini-break (+2), prontamente annullato dal muro e dalla difesa italiana.

Sul 12-14, il CT De Giorgi chiama il primo timeout per riordinare le idee, chiedendo ai suoi maggiore lucidità. La risposta non tarda ad arrivare: punto dopo punto gli azzurri si riportano avanti sul 20-17, trascinati dall’ace di Michieletto che vale il +4 (21-17). La Bulgaria, però, non molla e riduce lo svantaggio fino al 21-20.

Altro timeout per De Giorgi, che sprona i suoi a gestire meglio i momenti delicati. È Romanò a riportare il margine sul 22-20, poi la squadra resta compatta fino al 24-20, conquistando quattro set point. A chiudere il parziale ci pensa Bottolo, che firma il punto del definitivo 25-21 e regala all’Italia il primo passo verso il titolo.

Secondo Set:

Il secondo parziale si apre con grande equilibrio, ma presto l’Italia prende in mano il gioco. Dopo il 5-5 iniziale, gli uomini di De Giorgi accelerano e trovano un break decisivo che vale il 10-5. La Bulgaria prova a restare in scia e accorcia fino al 12-11, ma gli azzurri non si fanno sorprendere: il muro di Roberto Russo su Grozdanov ristabilisce le distanze (14-11).

Il set procede con l’Italia sempre avanti di qualche punto, spinta dalle giocate di Michieletto, autore di un pallonetto spettacolare che vale il 18-16. Nella fase decisiva, i campioni del mondo in carica alzano ulteriormente il livello e diventano ingiocabili: a salire in cattedra è Romanò, devastante dai nove metri con ben cinque ace consecutivi.

A chiudere il set ci pensa poi Bottolo, firmando l’ace del definitivo 25-17. Una prestazione impeccabile che consente all’Italia di portarsi sul 2-0, mettendo un’ipoteca pesantissima sulla finale e confermando ancora una volta la superiorità tecnica e mentale del gruppo azzurro.

Terzo Set:

Nel terzo set c’è la reazione bulgara e finisce 17-25.

Dopo due set impeccabili, l’Italia cala d’intensità e lascia spazio alla Bulgaria, che approfitta della situazione per riaprire la finale. La terza frazione si chiude sul 17-25, con i bulgari padroni del campo e gli azzurri incapaci di trovare la giusta continuità.

Gli uomini di De Giorgi commettono diversi errori gratuiti, perdendo lucidità in attacco e in ricezione. Neanche il timeout del CT, accompagnato dalle parole motivazionali “Dobbiamo uscire dal tunnel”, riesce a invertire l’inerzia. La Bulgaria continua a spingere con aggressività e precisione, conquistando il set con merito e portando il punteggio complessivo sul 2-1.

Un campanello d’allarme per gli azzurri, chiamati a ritrovare concentrazione e compattezza per chiudere il match senza concedere ulteriori chance agli avversari.

Quarto Set:

Dopo la battuta d’arresto del terzo set, l’Italia torna in campo con determinazione e chiude i conti in maniera travolgente. Gli uomini di De Giorgi partono fortissimo e in pochi scambi volano subito a +8, ritrovando fiducia e brillantezza. Sul 18-10 la supremazia tattica e tecnica degli azzurri è evidente: la Bulgaria prova a difendersi ma non riesce a reagire alla pressione costante degli avversari.

Il finale è un vero monologo: l’Italia dilaga fino al 23-10, ad un passo dal trionfo. A firmare l’ultimo punto ci pensa Anzani, che mette a terra il pallone del definitivo 25-10. Con questo successo netto, gli azzurri si impongono per 3-1 e conquistano il quinto titolo mondiale della loro storia, il secondo consecutivo.

Una partita straordinaria, giocata con grande intelligenza e intensità, che conferma la nazionale italiana come la squadra più forte del mondo. Dopo l’oro femminile e questo nuovo trionfo maschile, la pallavolo italiana vive un anno leggendario, destinato a restare nella storia dello sport azzurro.

