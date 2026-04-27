Allegri analizza Milan-Juve: “Punto giusto, ma Pulisic soffre e Leao resta un’incognita”

Dopo lo 0-0 tra AC Milan e Juventus, Massimiliano Allegri ha scelto un approccio lucido e realistico. Il pareggio non entusiasma, ma viene interpretato come un passo avanti nella corsa agli obiettivi stagionali. Dietro le parole del tecnico rossonero, però, emergono segnali più profondi: una squadra ancora in costruzione, due talenti offensivi in difficoltà e un equilibrio che fatica a stabilizzarsi.

Un pareggio che vale più della prestazione

Allegri non cerca alibi e non forza giudizi. Il messaggio è chiaro: il risultato conta più dello spettacolo. Secondo il tecnico, partite come quella contro la Juventus si decidono sugli episodi, e il pareggio rispecchia l’equilibrio visto in campo.

Il Milan porta a casa un punto che avvicina l’obiettivo minimo stagionale, ma la sensazione è che la squadra non riesca ancora a imporsi contro avversari di alto livello. Non è una questione di atteggiamento, ma di identità.

Uno dei passaggi più interessanti riguarda Christian Pulisic. Allegri lo definisce un giocatore “sensibile”, un termine che nel calcio moderno spesso nasconde molto di più.

Il momento dell’americano non è semplice. La continuità sotto porta manca e la pressione cresce. Quando un attaccante entra in una fase di digiuno, non è solo una questione tecnica, ma mentale. Allegri lo sa bene e prova a proteggerlo, ma il segnale è evidente: Pulisic è dentro una fase delicata della stagione.

In un Milan che fatica a segnare con regolarità, il suo contributo diventa ancora più centrale.

Se su Pulisic il discorso è psicologico, su Rafael Leao è tecnico e strutturale. Allegri è diretto: il portoghese ha qualità straordinarie, ma non riesce a essere continuo.

È un tema che accompagna Leao da tempo. Capace di decidere le partite da solo, ma anche di sparire per lunghi tratti. Questa discontinuità si riflette nelle prestazioni e nel rapporto con l’ambiente, che inizia a mostrare segnali di impazienza.

Per un giocatore del suo livello, la continuità non è un dettaglio. È ciò che separa il talento dal campione.

Un Milan ancora in cerca di equilibrio

Le parole di Allegri raccontano una squadra in transizione. Il Milan non è in crisi, ma non è ancora una squadra pienamente definita. L’equilibrio difensivo c’è, ma la fase offensiva resta il vero nodo.

Il tecnico punta sulla solidità e sulla gestione, ma il salto di qualità passa inevitabilmente dai suoi uomini più rappresentativi. Senza un cambio di passo da parte di Pulisic e Leao, il rischio è restare in una zona intermedia, competitiva ma non dominante.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, emerge un messaggio preciso: Allegri sta costruendo un Milan pragmatico, meno spettacolare ma più concreto. Tuttavia, per fare davvero il salto, serve qualcosa in più.

Non basta gestire le partite, bisogna iniziare a vincerle. E questo dipenderà da chi deve fare la differenza.

Il punto contro la Juventus può essere un passo avanti. Ma la sensazione è che il vero Milan debba ancora arrivare.