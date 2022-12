Volley, il riassunto della dodicesima giornata di A1 e Superlega: Perugia a punteggio pieno. Scandicci vede la vetta

Volley, i risultati e il riassunto della dodicesima giornata di A1 e Superlega: Scandicci approfitta dell’assenza di Conegliano, impegnata nel Mondiale per club, e batte 3-1 Bergamo portandosi a tre punti dalla vetta. Continua la marcia inarrestabile di Perugia, che contro un Vero Volley in difficoltà centra il dodicesimo successo consecutivo.

Siamo giunti al giro di boa nei massimi campionati del volley italiano: la Superlega maschile e la Serie A1 volley femminile hanno visto andare in scena la dodicesima giornata nel weekend appena concluso. Poche le sorprese, con i neo campioni del mondo di Perugia che infilano l’ennesima vittoria stagionale, e Scandicci che si propone sempre con maggior forza nel ruolo dell’anti Conegliano.

Gli umbri hanno espugnato con un netto 0-3 il palazzetto del Vero Volley (19-25; 22.25; 20-25), che resta invischiato nelle zone di bassa classifica, nonostante una prova di carattere. Giannelli manda in doppia cifra tutti i propri attaccanti, con Plotnytskyi, 15 punti e 57% di efficacia in attacco, a vestire i panni del top scorer.

La squadra di Anastasi comincia dunque nel migliore dei modi il proprio girone di ritorno, e mantiene un vantaggio di 13 punti su Modena, reduce da tre vittorie consecutive, e capace di battere Padova 3-0 (25-23; 25-20; 25-23), con 19 punti di Lagumdzija e 11 di Ngapeth.

Più staccata la coppia Trentino-Piacenza, con i vicecampioni del mondo che sbancano 3-0 (18-25; 13-25; 17-25) Siena trascinati dai 16 punti di Micheletto, e gli emiliani che hanno la meglio su una lanciata Verona in uno dei due anticipi. Vittoria per 3-1 (21; 25; 25-23; 23-25; 23-25), grazie alla super prova di Leal (23 punti col 50% in attacco) e Romanò (21, col 61%).

Si issa al quinto posto la Lube, che batte 3-0 Taranto al termine di un estenuante terzo set (25-20; 25-22; 35-33). Il primo anticipo del sabato vede invece Latina imporsi 3-1 su Milano (25-21; 20-25; 25-23; 25-20), in un match che vale ai pontini il settimo posto in classifica. Ottimo Dirlic, mattatore dell’incontro con 30 punti e il 47% in attacco.

A1 femminile: vincono tutte le big. Scandicci seconda, Busto in ripresa

Dicevamo dell’A1 femminile, e di come Scandicci continui la caccia a Conegliano (ora a +3), diretta da una fenomenale Antropova. Suo il contributo di 20 punti col quale le toscane hanno inflitto un convincente 3-1 a Bergamo (15-25; 15-25; 25-15; 18-25), che finora ha disputato un buon campionato.

Vince anche Milano, che resta in scia della squadra di Barbolini, grazie a un netto 3-0 sul campo di Firenze (19-25; 25-27; 21-25), grazie all’ottima prova dal centro di Folie (13 punti e 75% in attacco) e a una Larson in doppia cifra (11 punti e 46%).

Segue Novara, quarta a quota 27 punti, dopo il netto 3-0 inflitto a Vallefoglia (25-16; 25-19; 25-18), targato Kenya Carcaces, a referto con 17 punti. Continua a galoppare anche la Reale Mutua Fenera Chieri, reduce dal passaggio del turno in Challenge Cup contro le polacche del Legionovia, e che nel weekend hanno sconfitto con un agevole 3-0 Perugia (19-25; 16-25; 18-25), penultima in classifica.

Chi continua a risalire la china è Busto Arsizio, capace di battere Cuneo in rimonta (22-25; 25-20; 25-22; 25-22), con Degradi (22) e Omoruyi (20), capaci di toccare, e superare, quota 20. Vittoria a sorpresa per Pinerolo nel posticipo del lunedì. Le piemontesi battono Casalmaggiore al tie-break, rimontando due set di svantaggio (18-25; 26-28; 26-24; 25-17; 15-13) e lasciano l’ultimo posto in solitaria, agganciando Macerata a quota 6 punti.