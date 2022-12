Volley femminile, Imoco in semifinale nel Mondiale per club

Mondiale per club volley femminile, Imoco Volley vince il gruppo A: 3-1 all’Eczacibasi (25-18; 21-25; 25-22; 25-18) e semifinale raggiunta. Ad attendere le “Pantere” c’è il Minas.

L’Imoco Volley Conegliano è tra le semifinaliste del Mondiale per club di volley femminile: la squadra campione d’Italia e vicecampione d’Europa in carica ha vinto a punteggio pieno il gruppo A, battendo avversarie di valore come l’Estoril Praia di Carol e dell’ex Monza (ora Milano) Bujis, e il Vakifbank, della fenomenale coppia serba Ognjenovic-Boskovic

A brillare in modo particolare è stata invece la stella di Isabelle Haak, autrice anche nella gara di oggi, contro le turche padrone di casa, di una prestazione da incorniciare: sono 26 i punti totali, tra cui tre muri e due aces. Numeri che, oltre ad evidenziare la completezza e incisività dell’opposto scandinavo in ogni fondamentale, le permettono di risaltare nel confronto diretto con Tijana Boskovic, capitana e punta di diamante della formazione di Akbas. Non bastano alle turche i 22 punti della loro cannoniera. L’Imoco continua ad esprimere un meraviglioso gioco corale e, pur cedendo il secondo set alle avversarie, danno sempre l’impressione di avere in pugno la partita, e poter portare facilmente a compimento il proprio obiettivo.

Isabelle Haak, opposto dell’Imoco Volley. Immagine dall’account Twitter @Isabellearchive

Nell’evento che ospita la créme del volley femminile mondiale (il gruppo B è stato vinto dal Vakif di Egonu e Gabi), l’Imoco si appresta a vestire i panni della semifinalista per la terza volta consecutiva. Lo scorso anno fu il Vakif a fermare la corsa delle “Pantere” ad un metro dal traguardo, e tutto lascia presagire che quest’anno assisteremo al replay dell’ultimo atto vissuto nel 2021.

Si torna in campo già domani, alle 14:30, contro le brasiliane del Minas. Anche in questo caso si tratta di una replica di quanto visto nella passata edizione. Quella volta fu l’Imoco a vincere, 3-1, trascinata da 28 punti di Egonu. Cambiano le protagoniste, ma il risultato, ci auspichiamo, sarà sempre lo stesso.