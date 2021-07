Volley, comunicati i convocati dell’Italia per le Olimpiadi

Comunicate le due rose da dodici giocatori che prenderanno parte alle imminenti Olimpiadi di Tokyo. Il volley italiano coltiva ambizioni di medaglia sia al maschile che al femminile.

Tempo di Olimpiadi e tempo per l’Italvolley di fare delle scelte. Davide Mazzanti e Gianlorenzo Blengini erano chiamati a selezionare i dodici atleti che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi. Liste comunicate oggi, che confermano come l’Italia punti a centrare un alloro in entrambe le competizioni.

Italvolley femminile: fuori Alessia Gennari

Partiamo dall’Italia femminile: Mazzanti aveva selezionato tredici atlete per uno stage di gare contro la Serbia campione del mondo a Belgrado (primo incontro, stasera alle ore 20:00). Da questa lista è stata “rimossa” Alessia Gennari, schiacciatrice della Unet E-Work Busto Arsizio, che non prenderà parte, dunque, ai giochi di Tokyo.

Ci sarà invece Indre Sorokaite, fresca di ritorno in Italia tra le file del Bisonte, che avrà il compito di sostituire all’occorrenza Paola Egonu o, nel caso, agire come banda per dare maggior arsenale offensivo alla squadra. Confermate le quattro centrali, con (l’ormai ex) capitana Chirichella che metterà a disposizione delle compagne tutta la propria esperienza. Torna in nazionale anche Elena Pietrini, dopo gli screzi con il coach che ne avevano causato l’esclusione dal Campionato europeo del 2019.

Questa la lista completa delle atlete:

Palleggiatrici:

Alessia Orro

Ofelia Malinov

Schiacciatrici:

Elena Pietrini

Caterina Bosetti

Myriam Sylla (capitana)

Centrali:

Raphaela Folie

Sarah Fahr

Cristina Chirichella

Anna Danesi

Opposte:

Paola Egonu

Indre Sorokaite

Libero:

Monica De Gennaro

Italia Maschile: Blengini punta su un mix gioventù-esperienza

Punta su un buon mix tra gioventù ed esperienza Gianlorenzo Blengini, che sarà impegnato in un’ultima fase di preparazione a Latina, dove tra il 10 e l’11 luglio la nazionale affronterà l’Argentina di Solè e De Cecco per una serie di amichevoli.

Tra i convocati da “Chicco” risaltano i giovani Micheletto e Lavia in banda, tra le migliori rivelazioni di questo ultimo campionato. Dentro anche Galassi al centro e Sbertoli in palleggio, mentre intoccabili sono i “senatori” del gruppo, a cominciare dalle due punte di diamante Zaytsev e Juantorena, oltre all’esperto Jiri Kovar in banda e alla garanzia Massimo Colaci in seconda linea.

Questa la lista completa dei convocati:

Palleggiatori:

Simone Giannelli

Riccardo Sbertoli

Schiacciatori:

Jiri Kovar

Alessandro Micheletto

Daniele Lavia

Osmany Juantorena

Centrali:

Gianluca Galassi

Matteo Piano

Simone Anzani

Opposti:

Ivan Zaytsev

Giulio Pinali

Libero:

Massimo Colaci

