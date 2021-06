Volley, Blengini e Mazzanti selezionano la lista dei 20 preconvocati per Tokyo

Giornata importante per il volley italiano: i due coach Gianlorenzo Blengini (maschile) e Davide Mazzanti (femminile) hanno diramato la lista dei 20 preconvocati per le Olimpiadi di Tokyo. Al gruppo dovranno essere sottratti otto atleti, per arrivare al numero di 12, limite massimo imposto dal torneo olimpico.

Ci siamo: le liste dei preconvocati in vista di Tokyo 2020 sono pronte. Gianlorenzo Blengini e Davide Mazzanti, rispettivamente coach dell’Italvolley maschile e femminile, hanno comunicato le proprie scelte alla federazione, e ora lavoreranno con un gruppo di 20 atleti ciascuno per preparare la rassegna a cinque cerchi.

Una lista che andrà ulteriormente ridotta a 12 in vista del torneo nel Sol Levante, al fine di raggiungere il limite massimo di effettivi con i quali ci si presenterà in Giappone.

Italia Maschile: Blengini promuove Micheletto e Lavia

Punta su un gruppo esperto con l’aggiunta di qualche giovane talento Gianlorenzo Blengini, che a Tokyo si porterà dietro tutti i suoi fedelissimi, premiando alcuni dei ragazzi che si sono meglio distinti nell’ultima stagione: Micheletto e Galassi rappresentano il nuovo che dovrà amalgamarsi a campioni del calibro di Zaytsev, Juantorena o Anzani. Il tutto senza dimenticare altri under 25 come Sbertoli e Lavia, che già hanno avuto esperienze importanti in azzurro.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Davide Saitta, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Ivan Zaytsev, Luca Vettori, Gabriele Nelli, Giulio Pinali.

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Filippo Lanza, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Oleg Antonov.

Centrali: Matteo Piano, Simone Anzani, Daniele Mazzone, Fabio Ricci, Gianluca Galassi.

Liberi: Massimo Colaci, Fabio Balaso.

Volley femminile: Mazzanti si porta dietro Nwakalor e Bosio

L’Italia di Mazzanti punta su parecchie giovani provenienti dalla VNL: avranno modo di mettersi in mostra giocatrici come Bosio e Nwakalor, che hanno incantato nella bolla di Rimini, ma anche la stessa Bonifacio, preziosa al centro per la squadra di Bregoli. Sorprende un po’, a proposito di centri, l’esclusione di Mazzaro. Ma vista l’enorme concorrenza nel reparto, si presume il coach abbia ritenuto inutile sottoporre ad ulteriore fatica la giovane pallavolista del Chieri.

Palleggiatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro, Francesca Bosio, Giulia Gennari

Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Miryam Sylla, Alessia Gennari, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Sofia D’Odorico

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie, Sarah Fahr, Sara Bonifacio

