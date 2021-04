Villareal-Arsenal: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 29-4-2021

Dove vedere Villareal Arsenal, semifinale d’andata di Europa League, giovedì 29 Aprile alle 21:00. La partita Villareal-Arsenal sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport, Sky Calcio, Sky GO e Now TV.

Anche l’Europa League si sta avvicinando verso la conclusione. Come italiana c’è solo la Roma mentre l’Inghilterra ha ben due squadre in semifinale. Tra gli incontri c’è Arsenal-Villareal. Gli spagnoli vengono dal 2-1 contro la Dinamo Zagabria, che aveva eliminato a sorpresa il Tottenham. Nessun problema per l’Arsenal che, dopo lo spavento per 1-1 a Londra contro lo Slavia Praga, in Repubblica Ceca ne fa quattro.

Campionato sottotono per il Villareal che attualmente in Liga è settimo. La qualificazione in Europa League è ancora possibile visto che dista ad un solo punto. Anche l’Arsenal non sta affrontando un momento positivo. La squadra di Mikel Arteta è addirittura nona in classifica. L’Europa League sembra un miraggio, per questo motivo che la vittoria della competizione potrebbe dare un senso ad una stagione piuttosto altalenante.

Ultime sulle formazioni di Villareal-Arsenal:

Unai Emery schiererà il suo 4-3-3. A porta ci sarà Asenjo. Per il reparto difensivo Albiol e Pau Torres agiranno da centrali mentre sulle fasce spazio a Foyth e Pedraza. Per il centrocampo Trigueros, Capoue affiancheranno Parejo. In attacco ci sarà il tridente composto da Chukwueze, Gerard Moreno e Paco Alcácer.

L’Arsenal risponde con un 4-2-3-1. A porta ci sarà Leno nonostante una sua autorete abbia regalato la vittoria all’Everton nello scorso match. In difesa Mustafi e David Luiz potrebbero partire dal primo minuto come centrali mentre come terzini Bellerin e Saka. A centrocampo il duo Xhaka- Ceballos. Per l’attacco nella trequarti spazio a Pépé, Ozil e Aubameyang dietro la punta Lacazette.

Probabili formazioni Villareal-Arsenal:

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Chukwueze, Gerard Moreno, Paco Alcácer.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka; Xhaka, Ceballos; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Come vedere Villareal-Arsenal in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Villareal-Arsenal

Data: Giovedì 29 aprile 2021

Orario: 21:00

Canali TV: Sky Sport (canale 253)

Streaming: SKY GO (app) e NOW TV (app e sito)

La partita Villareal Arsenal, semifinale d’andata di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport HD Canale 253 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Villareal Arsenal diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su Now TV al prezzo di 9,99 €.

Precedenti e statistiche

Sono 4 i precedenti tra Villareal ed Arsenal. Le vittorie sono tutte a favore dei Gunners. Solamente due volte il match è terminato con un pari. Sono 5 i gol messi a segno dagli inglesi ed uno dagli spagnoli. L’ultimo precedente risale ai quarti di finale di Champions League dell’edizione 2008/09. In Spagna terminò 1-1 con le reti di Senna e Adebayor. Al ritorno ci fu un 3-0 per l’Arsenal. In gol Walcott, Adebayor e Van Persie.

