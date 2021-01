Video Highlights Udinese-Inter 0-0: Sintesi 23-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Udinese-Inter 0-0, 19° Giornata Serie A: pareggio a reti bianche

Solo un pareggio senza reti tra Udinese e Inter alla Dacia Arena di Udine, conosciuto anche come Stadio Friuli, nel secondo anticipo del pomeriggio del sabato della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno.

E’ un punto che non serve ai nerazzurri, che non approfittano del passo falso dei cugini, chiudendo questo giro di boa solo secondi in classifica, ma racimolando il terzo risultato utile consecutivo.

Ottima prestazione per i friulani, che conquistano il secondo risultato utile consecutivo provando a difendere la panchina del proprio allenatore.

Udinese-Inter

La sintesi di Udinese-Inter 0-0

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre sono molto aggressive, soprattutto i padroni di casa, che non fanno giocare gli ospiti con la giusta qualità e velocità.

Meglio i padroni di casa, che subito si rendono pericolosi con Lasagna e Deulofeu, che però mancano di cinismo, mentre Stryger Larsen non trova la porta da buona posizione, ma è Musso a mantenere il risultato sulla parità grazie ad un intervento strepitoso su Martinez.

Nel finale crescono gli ospiti, che alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, affondando con Barella, che sfiora il palo, e i vari Vidal e Young, troppo imprecisi.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, in cui i ritmi calano sensibilmente e sembra che a vincere sia l’equilibrio.

In realtà fanno molto meglio i padroni di casa, che sfiorano il gol del vantaggio con Pereyra prima e De Paul poi, ma fanno solo la barba al palo, mentre gli ospiti si faranno vedere in attacco solo con Hakimi.

Video Gol Highlights di Udinese-Inter 0-0

Il tabellino di Udinese-Inter 0-0

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi (18′ st De Maio), Samir; Stryger Larsen (33′ st Nuytinck), De Paul, Arslan (33′ Walace), Pereyra, Zeegelaar (33′ st Molina); Deulofeu (17′ st Mandragora), Lasagna. A disp.: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Micin, Nestorovski. All.: Gotti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (25′ st Sensi), Young (25′ st Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (25′ st Sanchez). A disp.: Padelli, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Eriksen, Darmian, Pinamonti. All.: Conte

Arbitro: Maresca

Marcatori:

Ammoniti: Arslan (U), Samir (U), Bastoni (I), Zeegelaar (U), Sensi (I)

Espulsi:

Note: Al 91′ espulso l’allenatore dell’Inter Conte (I) per proteste

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS