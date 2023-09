Video Highlights Udinese-Frosinone 0-0: Sintesi 2-9-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Frosinone 0-0, 3° Giornata Serie A: VAR decisivo

Solo un pareggio senza reti tra Udinese e Frosinone alla Dacia Arena di Udine, conosciuto anche come Stadio Friuli, nell’anticipo pomeridiano del sabato della terza giornata di Serie A.

Secondo pareggio consecutivo per i friulani, mentre è il secondo risultato utile consecutivo per i ciociari, che raggiungono quota quattro punti.

Sintesi di Udinese-Frosinone 0-0

Lista chilometrica di indisponibili per Andrea Sottil, orfano di Brenner, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Masina, Padelli e Pafundi. Confermato Kabasele in difesa con Perez e Bijol davanti a Silvestri, ancora Ferreira e Kamara a centrocampo con Walace, Lovric e Samardzic, mentre in attacco spazio a Lucca e Thauvin.

Indisponibili Kalaj e Lirola per Eusebio Di Francesco, che schiera Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza in difesa a protezione del rientrante Turati, confermato Gelli a centrocampo con Barrenechea e Mazzitelli, mentre in attacco c’è subito Soule con Cheddira e Harroui.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si chiudono nella propria metà campo per poi ripartire in contropiede.

Nonostante la mole di gioco dei padroni di casa, a costruire l’unica occasione da rete sono gli ospiti con Soule, che viene fermato dal palo poco prima di ricevere il cartellino giallo.

Succede di tutto e di più in un secondo tempo incredibile, in cui il VAR ne fa da padrona, intervenendo a correggere gli errori dell’arbitro.

Infatti, dopo aver annullato il secondo rigore di gioco, dopo il primo nella prima frazione di gioco, al 50′ minuto cancella l’autogol di Romagnoli perché la palla di Thauvin era già fuori.

Dopo una bella conclusione di Samardzic, entrano Ebosele, Zemura, Baez, ammonito come Thauvin, che esce per Vivaldo quando entrano Quina, Caso e Cuni sostituendo Samardzic, Barrenechea e Cheddira, e Success al posto di Ferreira, Kamara, Soule e Lucca.

A salvare il risultato è Kabasele, più tardi ammonito, su Harroui, che esce in uno spento finale al posto di Garritano.

Highlights e Video Gol di Udinese-Frosinone 0-0:

Tabellino di Udinese-Frosinone 0-0

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Joao Ferreira (62′ Ebosele), Samardzic (79′ Quina), Walace, Lovric, Kamara (62′ Zemura); Thauvin (79′ Vivaldo Semedo), Lucca (67′ Success). All.: Sottil.

FROSINONE (4-2-3-1) – Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (80′ Caso); Soulè (64′ Baez), Harroui (91′ Garritano), Gelli; Cheddira (80′ Cuni). All.: Di Francesco.

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

AMMONITI: Thauvin, Kabasele (U), Soulé, Baez (F).

NOTE – Recupero 2’+6′.