Video Highlights Sassuolo-Udinese 0-0: sintesi 6-11-2020

Finisce con un bruttissimo pareggio a reti bianche la sfida tra Sassuolo e Udinese al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nell’anticipo del venerdì sera della settima giornata di Serie A.

Gli emiliani restano ancora imbattuti in campionato, ma si fermano dopo la vittoria della scorsa settimana, mentre i friulani muovono la classifica cancellando solo relativamente le ultime due sconfitte consecutive.

La sintesi di Sassuolo-Udinese 0-0, 7° Giornata Serie A

E’ una partita molto noiosa e priva di emozioni nel primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma gli ospiti si difendono con ordine e pressano con aggressività, non permettendo loro di trovare i giusti spazi e le giocate vincenti.

Le uniche occasioni vengono create proprio tramite sviluppo di calci piazzati, ma sia Ferrari che Samir sono poco precisi al momento decisivo.

Se nel primo tempo la partita era stata noiosa, nel secondo tempo sembra anche peggio. Infatti, le due squadre sono troppo bloccate, non c’è ritmo, non ci sono giocate, non c’è davvero niente di niente.

Di fatto, si gioca molto poco, si combatte su ogni palla, solo su qualche calcio piazzato potrebbe esserci qualcosa, ma realmente non si tira mai in porta, addirittura nemmeno le due squadre riescono ad avvicinarsi a rendersi pericolose.

Video Gol Highlights di Sassuolo-Udinese 0-0, 7° Giornata Serie A

Il tabellino di Sassuolo-Udinese 0-0, 7° Giornata Serie A

SASSUOLO-UDINESE 0-0 (primo tempo 0-0)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Marlon, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez (dal 90’ Obiang); Berardi, Traoré (dal 46’ Muldur), Boga (dal 64’ Defrel); Caputo (dal 77’ Raspadori). All. De Zerbi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto (dal 64’ Deulofeu), Okaka (dall’84’ Lasagna). All. Gotti

Arbitro: Eugenio Abbattista (sezione di Molfetta)

Ammoniti: Traoré, Ferrari (S), Pussetto, Nuytinck (U)

