Video Highlights Lazio-Udinese 0-0: Sintesi 16-10-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Udinese 0-0, 10° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Solo un pareggio senza reti tra Lazio e Udinese allo Stadio Olimpico di Roma nella decima giornata di Serie A.

Quinto risultato utile consecutivo per i biancocelesti, che arrivavano da quattro vittorie consecutive e si fermano a quota ventuno punti in classifica.

Gli stessi punti dei friulani, che pareggiano la seconda partita consecutiva il nono risultato utile consecutivo in campionato.

Sintesi di Lazio-Udinese 0-0

Qualche sorpresa per Maurizio Sarri, che schiera Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic in difesa davanti a Provedel, Vecino in mediana con Milinkovic-Savic e Cataldi, mentre in attacco solito trio formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Out Masina per Andrea Sottil, che punta su Becao, Bijol e Berez in difesa a protezione di Silvestri, Pereyra e Udogie sulle fasce, la sorpresa è Samardzic in mediana con Walace e Makengo, mentre in attacco ci sono Beto e Deulofeu.

E’ una partita molto bella e combattuta nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto intensi e c’è equilibrio in campo tra due squadre ben messe in campo, brave a difendere compatte e ordine, ma letali in contropiede.

Dopo un giallo a Becao, gli ospiti si affidano ad un super Samardzic, che colpisce la traversa prima e poi ci prova con un paio di belle giocate personali.

I padroni di casa rispondono con il solito Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, ma Silvestri alza la saracinesca e chiude la porta prima dell’infortunio di Immobile, che viene sostituito nel finale da Pedro.

Non cambia il copione della partita anche nel secondo tempo, in cui le due squadre sembrano non voler mai davvero rischiare la giocata o di lasciare troppi spazi agli avversari.

A Udogie e Deulofeu risponde Zaccagni, ma senza fortuna, mentre viene ammonito Perez ed entrano Lovric, Success, Ebosse, Arslan e Luis Alberto al posto di Samardzic, Beto, l’infortunato Becao, Makengo e Cataldi.

Dopo un tentativo di Casale, super Provedel su Pereyra e anche Milinkovic-Savic e Lovic ricevono un cartellino giallo, con Deulofeu ancora impreciso sotto porta e colpisce anche una traversa.

Nel finale c’è spazio anche per Cancellieri al posto di Felipe Anderson, mentre vengono ammoniti Luis Alberto e Pereyra.

⏱️ FT | Partita con grande ritmo e intensità che termina a reti inviolate 🧤#LazioUdinese 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/dohgwURsux — Lega Serie A (@SerieA) October 16, 2022

Highlights e Video Gol di Lazio-Udinese 0-0:

Tabellino di Lazio-Udinese 0-0